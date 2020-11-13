И.о. президента Садыр Жапаров 12 ноября впервые поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным. Официальные пресс-релизы об этом у пресс-служб президентов двух стран немного отличаются.

Пресс-служба президента Кыргызстана написала, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений. Также Жапаров выразил «особую признательность» Путину за поддержку Кыргызстану, в том числе и в борьбе с коронавирусом.

«Садыр Жапаров заверил, что Кыргызстан намерен и далее развивать отношения с Россией в духе союзничества и стратегического партнерства», — написано в пресс-релизе.

Что пишет Кремль?

Пресс-служба российского президента отметила, что телефонный разговор состоялся по инициативе Жапарова. В релизах о недавних созвонах с главами других стран — Казахстан и Турция — также пишется, что все президенты просят поговорить с Путиным сами.

Кремль пишет, что и.о. главы Кыргызстана «информировал» Путина о ситуации в стране после октябрьских протестов из-за итогов парламентских выборов.

«С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии [Кыргызстане] и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем. Подчеркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнёрства России и Киргизии», — пишет пресс-служба Путина.

Кроме этого, в Кремле отметили, что собеседники затронули ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также совместное противодействие коронавирусной инфекции.

Это первый официальный телефонный разговор между Путиным и Жапаровым в качестве и.о. президента. До этого они виделись 10 ноября на онлайн-заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Тогда премьер-министр попросил Путина обсудить с ним по телефону «ряд актуальных вопросов по сотрудничеству». Впрочем, повестка выступления Жапарова на саммите ШОС была примерно такой же, что и при разговоре с президентом России.

После отставки предыдущего президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно» отслеживает происходящее в Кыргызстане.

Он подчеркнул, что российские власти хотят, чтобы ситуация в Кыргызстане «как можно скорее успокоилась» и развивалась дальше исключительно в конституционном русле «без каких-либо деструктивных» действий с любой стороны.