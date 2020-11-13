В Бишкеке у здания парламента 13 ноября прошёл одиночный пикет неизвестного мужчины. В руках у него была зажигалка и бутылка с бензином. Он угрожал поджечь себя, когда к нему направился сотрудник милиции.

Издание Sputnik сообщило, что протестующий жаловался на «несправедливую жизнь в Кыргызстане». Он рассказал журналистам, что был дружинником и охранял здание парламента во время октябрьских событий.

По словам мужчины, он разочарован тем, что в стране по прежнему нет изменений и проблемы с поиском работы в Бишкеке всё ещё остались. Он также заявил о коррупции в суде и требовал решить проблемы в судебной системе.

После озвучивания требований мужчина вылил бензин из бутылки и ушел в западном направлении по проспекту Чуй.

Издание АКИpress сообщило, что митингующий был ранее замечен среди сторонников и.о. президента Садыра Жапарова. Журналисты издания утверждают, что 14 ноября мужчина стоял возле Дома правительства в поддержку Жапарова и со слезами заявлял, что намерен «стоять до конца».

Октябрьские события

5 октября на центральных улицах Бишкеке начались массовые протесты несогласных с результатами голосования прошедших парламентских выборов. Митингующие жаловались на нарушение избирательного законодательства, подкуп голосов и использование админресурса со стороны некоторых партий.

Протесты переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками. Последние пускали светошумовые гранаты, водомёты и стреляли резиновыми пулями.

Десятки добровольцев стали окружать здание парламента и другие гособъекты, чтобы митингующие не смогли пробраться внутрь и разрушить их.

Однако митингующим со второй попытки всё же удалось захватить здание Белого дома. Они зашли внутрь здания, сломали мебель и устроили пожар.

На улицах Бишкека митингующие сожгли несколько милицейских машин. Сотни человек были ранены, погиб 19-летний парень.

На фоне протестов из колонии были освобождены некоторые политики, в том числе экс-депутат парламента Садыр Жапаров. Сейчас Жапаров занимает кресло главы правительства и исполняет обязанности президента. Он также собирается участвовать в выборах президента 10 января 2021 года.