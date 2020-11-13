Посольство США в Бишкеке сообщило, что окажет Кыргызстану финансовую помощь на проведение досрочных президентских выборов и повторных выборов в парламент, которые пройдут в 2021 году.

Помощь Кыргызстану окажут через агентство США по международному развитию (USAID).

«Средства окажут широкую поддержку Кыргызстану по усилению приверженности проведению инклюзивных, основанных на общепринятых правилах избирательных реформ и общественного контроля, включая изменения, которые были рекомендованы недавней миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами», — говорится в сообщении посольства.

Какую именно сумму получит Кыргызстан от посольства США пока неизвестно.

В дипмиссии добавили, что деньги направят и на поддержку Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для проведения выборов «в соответствии с демократическими стандартами и законодательством Кыргызстана».

«США с оптимизмом ожидают наступления новой эры прозрачного демократического управления, активного гражданского общества и справедливых выборов в Кыргызстане, что будет способствовать политической стабильности и экономическому процветанию», — говорится в сообщении.

С наступлением политического кризиса, после отмены результатов парламентских выборов 4 октября, Кыргызстан занялся активным поиском средств на проведения выборов.

Кроме досрочных выборов президента и повторных выборов в парламент, в Кыргызстане проведут конституционную реформу. На все эти мероприятия стране нужны сотни миллионов сомов.

Власти страны уже обратились за помощью в проведении выборов к Евросоюзу и Швейцарии.

Согласно утвержденной смете расходов ЦИК, на досрочные выборы президента 10 января планируется потратить 549 млн сомов. При этом глава ЦИК Нуржан Шайладбекова сообщила, что попытается привлечь для финансирования выборов доноров.

Кроме предстоящих выборов в стране все еще стоит вопрос пандемии коронавируса. Каждый день Республиканский штаб сообщает о более 500 новых случаях заражения и нескольких скончавшихся пациентах с COVID-19.