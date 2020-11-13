Столичный музей ИЗО имени Гапара Айтиева после дождей снова затопило. Кадры фото и видео из одного из затопленных залов музея появились в социальных сетях.

SOS!!! Тут полиэтиленом и скотчем не обойтись. Спасем культурное наследие страны😮 Вот уж поистине "пятница 13-ое"... Опубликовано Elena Bayalinova Пятница, 13 ноября 2020 г.

По словам заместителя директора Кубата Каработоева, на ремонт системы и паркета понадобится не менее 100 тысяч сомов. Заливает музей при этом не впервые: починить всю систему ливневого отвода не могут много лет.

«Ранее мы отремонтировали другие отводы, при этом за предыдущий ремонт у нас перед подрядчиком есть задолженность — 224 тысячи сомов. В правительстве говорят, что пока нет возможности оплатить и выделить деньги на капитальный ремонт системы», — рассказал он.

КНМИИ имени Гапара Айтиева — главный музей художественных произведений Кыргызстана. В нем хранится около 18 тысяч картин, скульптур, а также уникальная коллекция многовекового кыргызского декоративно-прикладного творчества и коллекция картин известных русских художников 18-20 веков.

Музей требовал капитальной реконструкции еще год назад — об этом сообщало его руководство и руководство Минкульта тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову. Однако средств на нее получено не было.