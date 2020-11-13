Республиканский штаб сообщил, что на 13 ноября в Кыргызстане скончались два пациента с коронавирусом. По одному случаю смерти зарегистрировали в Бишкеке и Баткенской области.
Всего за время пандемии в стране скончались 1 195 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
За сутки в стране выявили 567 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 136;
- Ош — 41;
- Чуйская область — 96;
- Ошская область — 65;
- Таласская область — 17;
- Нарынская область — 12;
- Иссык-Кульская область — 57;
- Джалал-Абадская область — 101;
- Баткенская область — 42.
Всего за время пандемии в стране выявили 65 454 случаев заражения COVID-19.
Из больниц и стационаров за сутки выписали 483 пациента. За весь период с выздоровлением выписали 56 307 пациентов.
Среди медработников выявили 15 случаев заражения COVID-19:
- Баткенской области — 4;
- Бишкек — 5;
- Чуйской области — 1;
- Джалал-Абадской области — 2;
- Иссык-Кульской области — 3.
За сутки с выздоровлением выписали 9 медработников.
Всего за все время пандемии в республике выявили 3 677 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 473 медработника.