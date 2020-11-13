Республиканский штаб сообщил, что на 13 ноября в Кыргызстане скончались два пациента с коронавирусом. По одному случаю смерти зарегистрировали в Бишкеке и Баткенской области.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 195 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

За сутки в стране выявили 567 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 136;

Ош — 41;

Чуйская область — 96;

Ошская область — 65;

Таласская область — 17;

Нарынская область — 12;

Иссык-Кульская область — 57;

Джалал-Абадская область — 101;

Баткенская область — 42.

Всего за время пандемии в стране выявили 65 454 случаев заражения COVID-19.

Из больниц и стационаров за сутки выписали 483 пациента. За весь период с выздоровлением выписали 56 307 пациентов.

Среди медработников выявили 15 случаев заражения COVID-19:

Баткенской области — 4;

Бишкек — 5;

Чуйской области — 1;

Джалал-Абадской области — 2;

Иссык-Кульской области — 3.

За сутки с выздоровлением выписали 9 медработников.

Всего за все время пандемии в республике выявили 3 677 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 473 медработника.