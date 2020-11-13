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Республиканский штаб сообщил, что на 13 ноября в Кыргызстане скончались два пациента с коронавирусом. По одному случаю смерти зарегистрировали в Бишкеке и Баткенской области.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 195 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

За сутки в стране выявили 567 новых случаев заражения COVID-19:

  • Бишкек — 136;
  • Ош — 41;
  • Чуйская область — 96;
  • Ошская область — 65;
  • Таласская область — 17;
  • Нарынская область — 12;
  • Иссык-Кульская область — 57;
  • Джалал-Абадская область — 101;
  • Баткенская область — 42.

Всего за время пандемии в стране выявили 65 454 случаев заражения COVID-19.

Из больниц и стационаров за сутки выписали 483 пациента. За весь период с выздоровлением выписали 56 307 пациентов.

Среди медработников выявили 15 случаев заражения COVID-19:

  • Баткенской области — 4;
  • Бишкек — 5;
  • Чуйской области — 1;
  • Джалал-Абадской области — 2;
  • Иссык-Кульской области — 3.

За сутки с выздоровлением выписали 9 медработников.

Всего за все время пандемии в республике выявили 3 677 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 473 медработника.

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