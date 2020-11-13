Слева направо: Данияр Атабаев / Жаныбек Аттокуров / Азамат Арапбаев.

Певец-пародист Жаныбек Аттокуров обратился к и.о. президента Садыру Жапарову, председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и Генпрокурору Курманкулу Зулушеву.

По словам Аттокурова, ему поступают угрозы из-за того, что он раскритиковал деятельность цементного завода «Араван». Завод принадлежит жене депутата Жогорку Кенеша Азамата Арапбаева — Нурсауле Арапбаевой.

Аттокуров утверждает, что его запугивал директор завода и по совместительству депутат Ошского горкенеша Данияр Атабаев. Певец также разместил запись якобы голоса Атабаева, который материт его и угрожает сжечь дом его сестры.

«Жаныбек, вот ты выпустил песню — если Азамат [Арапбаев] услышит, то выебет тебя и сожжет дом твоей сестры, в котором ты живешь. Ты сам еле ходишь полуголодным, он тебе может “показать кузькину мать”! Со мной и Азаматом не шути. Таким, как ты присунем в жопу вместе с гондоном. Я приведу десять человек, они тебя выебут, а я сниму и опубликую видео. Я могу такое сделать, слышишь? Сиди на жопе ровно. Я скажу одному из ребят Азамата — он завтра же тебя в жопу выебет. Не шути с Азаматом», — сказал предположительно Атабаев.

В шуточном произведении Аттокурова «песня-жалоба Араванского народа Садыру Жапарову» он рассказывает о цементном заводе «Араван», который наносит вред экологии района. Также пародист поет о том, что грузовики завода разрушили дороги, и теперь она стала как «рваная постель». В конце песни Аттокуров заявляет, что «от завода Кыргызстану пользы нет» и просит Жапарова приехать в Араван.

«Я пел ради справедливости, чтобы донести проблемы народа. Я очень уважал Азамата Арапбаева. Но из слов Данияра я понял, что он разбойник. Они угрожают моей жизни», — сказал Аттокуров.

В цементном заводе «Араван» сообщили, что Атабаев болеет и находится в больнице. С самим Атабаевым связаться не удалось.

Преcс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев сообщил, что Аттокуров к ним с официальным заявлением не обращался. Аширбаев также добавил, что на данный момент уточняется информация по этому видео.

Кто такой Азамат Арапбаев?

Азамат Арапбаев — депутат парламента от фракции СДПК. На парламентских выборах он выдвигался от «провластной» партии «Биримдик» — в списке он был 19-м.

Арапбаев руководил штабом «Биримдика» в Оше. Местные журналисты стали свидетелями того, как в этом штабе собираются государственные и муниципальные служащие. Позднее у общественности появились подозрения, что партия власти использует «административный ресурс».

Позднее кандидат от «Мекеним Кыргызстан» Шайлообек Атазов в фейсбуке обвинил Арапбаева в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов». Также он написал, что если Арапбаев не остановится, то «молодые люди собираются сжечь его заправки».

Позднее милиция города Ош вызвала Атазова на «профилактическую беседу» и начала досудебное производство по статье «Массовые беспорядки».

В то же время в УВД города Ош решили проверить был ли факт «давления и сбора паспортов», о которых писал Атазов — милиция начала досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением».

Ранее «Азаттык» писал, что депутат владеет охранным агентством «Гром» и одноименным спортклубом. Однако сам Арапбаев эту информацию опровергает.