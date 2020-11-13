Верховный суд Кыргызстана рассмотрел дело о задержании участниц «Марша женской солидарности», которое прошло 8 марта 2020 года в Бишкеке.

По данным пресс-службы, постановлением Верховного суда отменены решение Свердловского райсуда и определение Бишкекского горсуда.

Кроме того, прекращено производство по обращению УВД Свердловского района о «признании законным и обоснованным решения протокольного оперативного совещания». Именно на этом совещании было принято решение задерживать демонстрантов.

По словам адвокатессы Фатимы Якупбаевой, по закону о мирных собраниях, если власти ограничивают право граждан на участие в мирных собраниях, это решение должно подлежать проверке судом.

«Суд в течение суток должен проверить, насколько законными были действия милиции в этой ситуации. Милиция обратилась в суд с опозданием (не 9, а 10 марта), и Свердловский районный суд, не уведомив адвокатов, вынес решение, признав их действия законными. Позже Бишкекский городской суд оставил это решение в силе», – пояснила юристка.

Она отметила, что в суде адвокаты просили отменить судебные акты предыдущих инстанций и признать незаконными действия сотрудников милиции. Верховный суд отменил акты, и прекратил дело, но не признал действия милиционеров законными или незаконными. Пока точно неизвестно, на каком основании это было сделано.

Срыв марша за права женщин

8 марта 2020 года в Бишкеке мужчины в масках напали на ежегодный марш за права женщин. Они атаковали участниц и участников, разорвали транспаранты и плакаты. Затем милиция задержала жертв нападения, а не тех, кто атаковал. Милиционеры обосновали задержание активисток тем, что «предотвращали негативные последствия», так как участницы были «агрессивными» и «дестабилизировали обстановку».

Милиция задержала всего около 70 человек. После двух часов пребывания в Свердловском РОВД, большую часть пострадавших от нападения выпустили без предъявления обвинений.

Организаторки марша — 7 человек — провели в РОВД больше времени. Позже суд вынес им штраф в 3 тысячи сомов из-за «неповиновения» сотрудникам милиции.

После милиция сообщила, что также были задержаны и оштрафованы пять провокаторов, но нападавших было около 30 человек и милиция могла задержать их во время марша.

Судя по видео, организаторки марша обращались за помощью к милиции и предупреждали, что может что-то случиться, но замглавы ГУВД Эрлан Атантаев отказался помогать женщинам, заяви, что пришел на площадь просто погулять. Позже он же сказал, что организаторки якобы не предупреждали о марше — хотя они были не обязаны этого делать (но сделали).

Также среди милицейских чиновников, которые не помогли участницам и допустили провокацию, был глава УВД Свердловского района Ашым Тагаев.

После разгона мирного марша ООН и ОБСЕ призвали кыргызские власти защищать права женщин и создать площадку для диалога. А правозащитная организация Amnesty International потребовала расследовать действия сотрудников милиции 8 марта, обвинив их в том, что они не защитили участников мирного митинга от нападавших провокаторов.