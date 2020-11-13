Аппарат президента сообщил, что и.о. президента Садыр Жапаров прошел тестирование на знание госязыка в госучреждении «Кыргызтест».

Жапаров успешно прошел все испытания, и доказал, что может читать, писать, излагать свои мысли и публично выступать на кыргызском языке. По закону, эти навыки обязательны для кыргызского президента. Теперь он может подавать документы в ЦИК как кандидат в президенты. Но перед этим он должен сложить себя полномочия исполняющего обязанности президента и премьер-министра.

Сколько баллов набрал Жапаров, неизвестно. Как и то, насколько хорошо знают кыргызский язык другие кандидаты в президенты: без результатов «Кыргызтеста» их не смогли бы зарегистрировать.

Досрочные президентские выборы

Центральная избирательная комиссия назначила досрочные выборы президента на 10 января 2021 года. По ее данным, документы для участия в них подали уже 27 человек, и Жапарова пока среди них нет.

К досрочным выборам президента привел политический кризис 5 октября, когда тысячи недовольных результатами выборов в парламент вышли на митинги по всей стране. В ночь на 6 октября начались беспорядки, протестующие захватили Белый дом и освободили некоторых политиков, среди которых был и осужденный за захват заложника на 10 лет экс-депутат Садыр Жапаров.

После освобождения сторонники Жапарова начали требовать для своего лидера кресла премьера или президента. И добились своего: сначала Жапарова легитимизировали как премьера. Для этого его кандидатуру дважды выдвигал ряд депутатов, но с нарушениями Конституции. В третий раз процедуру выполнили по закону, но некоторые нардепы говорили об угрозах и запугивании.

Позже сторонники Садыра Жапарова добились и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Они путем угроз настояли и на том, чтобы спикер Канатбек Исаев, который должен был исполнять полномочия президента до выборов нового президента, отдал их Жапарову.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, а также готовится Конституционная реформа. Жапаров считает, что Кыргызстан должен стать президентской страной.