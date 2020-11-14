Садыр Жапаров сложил с себя полномочия и.о. президента и премьера для участия в выборах главы государства.

Пока Жапаров баллотируется, обязанности и.о президента будет исполнять его соратник, спикер парламента Талант Мамытов, а обязанности премьера, очевидно, вице-премьер Артем Новиков.

«Ко всем своим будущим оппонентам отношусь с уважением и желаю им успеха. В то же время призываю не допустить разделения страны на север и юг, на регионы или родственников», — сказал он.

Ранее, 14 ноября, он сдал документы в ЦИК. Выборы пройдут 10 января. Среди его оппонентов такие многократные участники выборов президента, как Адахан Мадумаров, Токтоайым Уметалиева, объявивший себя божеством Арстанбек Абдылдаев.