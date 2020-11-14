Республиканский штаб сообщил, что за сутки от осложнений из-за коронавируса умер один пациент в Баткенской области.

Всего за весь период пандемии зафиксировали 1 196 смертей от COVID-19.

По данным штаба, за сутки выявили 499 новых случаев заражения коронавирусом. По количеству новых заражений лидирует Бишкек.

Бишкек — 108;

Чуйская область — 83;

Джалал-Абадская область — 70;

Иссык-Кульская область — 59;

Ошская область — 52;

Баткенская область — 49;

Ош — 46;

Таласская область — 20;

Нарынская область — 12.

Всего за все время пандемии в стране выявили 65 953 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 540 пациентов. Всего за время пандемии выписали 56 847 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 16 новых случаев заражения COVID-19. По четыре случая в Джалал-Абадской и Баткенской областях, а также по два случая в Таласской и Чуйской областях. В Бишкеке коронавирусом заболели три медика, и еще один в Иссык-Кульской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 10 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 693 медиков, из которых всего выздоровели 3 483 медработника.