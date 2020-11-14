Минздрав провел брифинг, на котором объяснил, как работает спецкомиссия по выплате компенсаций заразившимся COVID-19 медикам, и рассказал о новом законе о статусе медработников. «Клооп» приводит основные моменты брифинга.

*В апреле правительство заявило, что медикам, заразившимся COVID-19 во время работы будут выплачивать компенсации в размере 200 тысяч сомов. А семьям погибших от последствий коронавируса власти выплачивают по 1 млн сомов.

Позже кабмин подписал соответствующее распоряжение №161, которое «Клоопу» не удалось найти в открытых источниках. Для того, чтобы решать, какие случаи подпадают под распоряжение, была создана спецкомиссия из 12 специалистов. С тех пор комиссию из эпидемиологов, инфекционистов, юристов и представителей НПО возглавляет замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

В том же месяце депутаты парламента предложили поправки в закон «О статусе медработника», усиливающие права медиков во время режимов ЧС и ЧП. Бывший тогда президентом Сооронбай Жээнбеков одобрил изменения только в конце июня.