Минздрав провел брифинг, на котором объяснил, как работает спецкомиссия по выплате компенсаций заразившимся COVID-19 медикам, и рассказал о новом законе о статусе медработников. «Клооп» приводит основные моменты брифинга.
*В апреле правительство заявило, что медикам, заразившимся COVID-19 во время работы будут выплачивать компенсации в размере 200 тысяч сомов. А семьям погибших от последствий коронавируса власти выплачивают по 1 млн сомов.
Позже кабмин подписал соответствующее распоряжение №161, которое «Клоопу» не удалось найти в открытых источниках. Для того, чтобы решать, какие случаи подпадают под распоряжение, была создана спецкомиссия из 12 специалистов. С тех пор комиссию из эпидемиологов, инфекционистов, юристов и представителей НПО возглавляет замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.
В том же месяце депутаты парламента предложили поправки в закон «О статусе медработника», усиливающие права медиков во время режимов ЧС и ЧП. Бывший тогда президентом Сооронбай Жээнбеков одобрил изменения только в конце июня.
Что сейчас по цифрам?
Уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции минздрава Индира Джумабаева сообщила, что на 13 ноября компенсацию в 200 тысяч сомов выплатили 377 медикам. На заседании комиссии 28 октября были одобрены еще 103 заявки на получение этой выплаты. По словам Джумабаевой, компенсации начнут выдавать со следующей недели.
29 семьям медиков, скончавшихся от последствий COVID-19, выплачено по 1 млн сомов. Только вот умерли более 80 медработников.
На 13 ноября всего на эти виды компенсаций было потрачено 101 млн 400 тысяч сомов.
Сейчас в комиссию по выплатам зараженным медикам поступило почти 2 400 заявлений, и каждый день это число увеличивается.
О спецкомиссии
По словам Джумабаевой, рассмотрение случаев заражений идет в два этапа:
- Сначала работодатели медиков на местах проводят эпидрасследование, собирают необходимые данные и заполняют документы, призванные подтвердить смерть или заражение медика.
- Затем пакет из 6-7 документов приходит на рассмотрение в спецкомиссию минздрава.
Эксперты комиссии изучают справки на соответствие — насколько правильно они заполнены. Джумабаева назвала это «работой над ошибками», когда проводится повторная экспертиза первичного служебного расследования.
Юристка минздрава уточнила, для того, чтобы доказать, что медик заразился на работе, нужно указать источник заражения — определенного пациента с его личным эпидномером.
*Врачи также сообщали об этом и они говорили, что зачастую это нереально. Они лечили десятки человек и не могут точно указать того, кто их заразил — особенно, если это медики поликлиник, принимавшие стабильный поток пациентов, многие из которых могли не знать о своем заражении.
Комиссия не решает, выплачивать компенсацию или нет — она лишь рекомендует. По закону, это прерогатива министра здравоохранения, так как госорган распоряжается деньгами.
Джумабаева отметила, что сейчас у комиссии в приоритете случаи заражения из тех региональных медучреждений, в которых была «большая загруженность» в красных зонах. В последующем, будут рассматривать городские медучреждения и поликлиники.
Также она добавила, что заявки рассматриваются не по дате заражения, а по статусу учреждения, но они стараются учитывать и даты тоже.
Почему были задержки по выплатам?
Заведующий юротделом минздрава Азамат Жумакеев считает, что причиной задержки по выплате компенсаций медикам стала большая загруженность во время вспышки заражений коронавирусом летом 2020 года.
«В июне-июле был большой пик, и работодателям практически некогда было оформлять эти документы. Многие медики болели, лежали в больницах, а эти документы надо было собирать. А при обработке заявлений в первый раз, многие не донесли определенные документы», — рассказал Жумакеев.
*Врачи рассказывали, что снова и снова сдавали документы, но сталкивались с бюрократией. Многие отчаялись и перестали бороться за положенные им по закону компенсации.
По его мнению, еще потребовалось время для того, чтобы объяснить медикам юридические нормы, которые нужно соблюсти для подачи заявки. Однако Жумакеев добавил, что сейчас медработники стали заполнять документы лучше и быстрее.
По мнению Джумабаевой, летом в стране еще не хватало эпидемиологов для заполнения документов и определения источника заражения — сработал человеческий фактор.
«Со стороны минздрава была проведена большая работа — мы даже образцы этих актов об обстоятельствах получения заболевания и заключения служебного расследования направляли им. Образец акта состоит из двух листов, а заключения — из трех. Это не те объемные документы, которые препятствовали бы заполнению», — считает юристка.
*Летом в стране попросту не хватало медиков, больниц, лекарств, средств защиты. Медработники работали сутками, перерабатывали, спасая пациентов, которые лежали не только в палатах, но и в коридорах. Из-за переработок и огромного потока больных происходили и случаи, когда семьям скончавшихся выдавали тела чужих людей.
Она добавила, что медработники заполняют документы при помощи членов местной медкомиссии.
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Временное распоряжение
Два юриста минздрава заявили, что распоряжение кабмина о компенсациях в 200 тысяч и в 1 млн сомов носит временный характер. Как только правительство одобрит порядок выплат по новым поправкам в закон «О статусе медработника», это распоряжение будет отменено.
Жумакеев рассказал, что до этого распоряжения о выплатах медикам, заразившимся коронавирусом, в законодательстве страны не были учтены моменты с компенсациями во время таких эпидемий.
Он отметил, что законом в условиях чрезвычайной ситуации медработники приравниваются к военнослужащим. Например, у военнослужащих есть свой страховой полис и гарантированные выплаты при боевой обстановке. Но эта норма в отношении медиков не действовала, поэтому и было принято это распоряжение.
После этого депутаты инициировали поправки в закон о статусе медработника, в результате которого они получили «соцпакет» — разделение по видам работ и выплатам.
Для того, чтобы этот закон заработал нужен подзаконный акт — порядок осуществления выплат. Юристы минздрава уже разработали его и согласовали с другими ведомствами. Сейчас порядок выплат компенсаций медикам находится в аппарате правительства на одобрении. Оба юриста не смогли сказать, когда его должны принять.
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Спецбольницы
Джумабаева рассказала, что к ней обращались медики, работающие в спецбольницах госорганов, которые не могут получить компенсации в 200 тысяч сомов. По приказу минздрава, сотрудники больниц, не подчиняющихся ведомству, не подпадают под действие этого распоряжения о компенсациях.
По ее словам, такие учреждения, как спецбольница при Управделами президента и правительстве, учреждений минобороны, МВД и ГСИН «должны сами» создавать комиссии и выплачивать компенсации своим работникам.
Жумакеев указал, что по трудовому законодательству, работодатель должен обеспечить своих сотрудников СИЗ и другими санусловиями. Также и при заражении — работодатель обязан выплачивать им компенсации.
Однако оба юриста отметили, что когда закон полноценно начнет работать, этим ведомствам нужно будет создать такие же комиссии для служебного расследования и запрашивать у минфина средства на выплату компенсаций своим медсотрудникам.
Суммы выплат по поправкам
Азамат Жумакеев рассказал, что, по новым поправкам, медикам будут выплачивать уже другие суммы. Теперь в 11 статье закона «О статусе медработника» указаны точные меры для определения размера компенсаций.
«По выплатам в 1 млн сомов [в случае смерти медика], порядок выплат предусматривает процедурные моменты, после которых компенсация, например, у врачей может достичь около 2 млн 400 тысяч сомов», — предположил Жумакеев.
По его расчетам, минимальный порог выплат будет равен 75 тысячам сомов, но позже его «можно будет установить в 200 тысяч», как сейчас. Действие закона будет распространяться на всех медиков: и госмедучреждений, и частных, и профильных ведомств.
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Внебольничная пневмония
Индира Джумабаева рассказала, что сейчас комиссия принимает, но пока не рассматривает документы от медиков, переболевших пневмонией с отрицательным тестом на COVID-19.
«Только потому, что переболевших очень много. По второй волне, когда пошла пневмония, у нас на самом деле очень много сотрудников заболело», — говорит юристка.
Жумакеев добавил, что в действующем распоряжении минздрава четко прописано про «инфицирование COVID-19», а про пневмонию ничего нет, поэтому выплат медикам с пневмонией не предусмотрено.
Джумабаева сказала, что как только примут порядок выплат, то уже не будет разделения на коронавирус и пневмонию.
«Раз уж у нас законодательно указывается про переболевших во время ЧС и ЧП, то они получается, будут на своих рабочих местах получать. Потому что закон есть, порядок есть — они должны будут получать», — объяснила юристка.
Она добавила, что в законе нет четкого определения про подтвержденный COVID-19, главное — что его здоровью был нанесен вред при исполнении трудовых обязанностей.
*При этом пневмония у медиков зачастую осложнение коронавируса, а больные с пневмонией и подтвержденным коронавирусом озвучиваются Минздравом в единой статистике.