Бывший премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев перенес операцию на сердце — ему установили стент. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена Токона Мамытова, который навестил Сатыбалдиева в Нацгоспитале.

По данным пресс-службы, экс-премьер министр рассказал о том, что по уголовному делу в отношении себя он обратился в Верховный суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение уголовного дела назначено на 6 декабря 2020 года.

12 октября пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний сообщила, что экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев вернулся в колонию, после того как его освободили во время беспорядков в ночь на 6 октября.

Однако в ГСИН добавили, что Сатыбалдиев в связи с ухудшением состояния здоровья находится в Национальном центре кардиологии и терапии под конвоем из числа сотрудников службы исполнения наказаний.

Жанторо Сатыбалдиев отбывает срок наказания по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В 2019 году суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Авария на ТЭЦ

Уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после аварии на ТЭЦ, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив 386 миллионов долларов.

В итоге судебных разбирательств в 2019 году, бывший премьер-министр Сапар Исаков и бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев были лишены свободы на 15 лет. 11 лет лишения свободы получил бывший директор госкомпании «Электрические станции» Салайдин Авазов.

Единственный, кого обвинение не требовало отправлять в тюрьму — это бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Он дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его признали виновным и обязали выплатить штраф в 5 млн сомов с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 3 года.

Бывшую главу Минфина Ольгу Лаврову тоже оштрафовали — на сумму в 3 млн сомов. Ее тоже признали виновной.

По 11 лет обвинение требовало замдиректору госкомпании «Электрические станции» Жолдошбеку Назарову и экс-директору управления модернизацией Темирлану Бримкулову. Суд признал их виновными и осудил на 2,5 года. Так как они уже отбыли свой срок в СИЗО, то были также освобождены в зале суда.

Сапар Исаков настаивал, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Депутатская комиссия вынесла заключение, что стоимость модернизации была завышена. Сам он после протеста 5 октября оказался на свободе и не вернулся в места заключения. 26 октября ГСИН сообщила, что Исакова и бывшего мэра Албека Ибраимова объявили в международный розыск.