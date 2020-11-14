Дастан Бекешев 14 ноября дал интервью ютуб-каналу «Черный ящик Белый шум». Обсудил все — от Жапарова, до Монеточки и Моргенштерна. «Клооп» приводит краткий пересказ интервью Бекешева.

Пока другие думали что делать, Жапаров просто тупо брал и делал. Поэтому он и победил.

Бекешев рассказал, что в начале политического кризиса 5 октября депутаты были в смятении и не знали что делать. А в это время Жапаров, который «не сидел просто так на зоне», а набивал себе электорат, действовал «быстро и умно».

Феномен Жапарова кроется в том, что он стал своего рода «политическим мучеником». По мнению Бекешева, Жапарову было тяжело, когда умирали его близкие люди, а он не мог проводить их в последний путь. Скорее всего, тогда он и не думал об этом, но его страдания дали ему много политических очков и поддержки от народа. «Ну и поддержка людей с финансами», — заявил Бекешев.

Придет время и те, кто сейчас сильно поддерживает Садыра Жапарова, разочаруются в нем. Потому что он не сможет обеспечить им всем беззаботную жизнь, решить все их проблемы.

«Я не злорадствую, это всегда так происходит», — говорит Бекешев.

Все происходящее в стране — минус. От нас отвернулся весь мир. Никто не понимает, что происходит. Да и мы сами не понимаем.

Кто лучше — Жапаров или Жээнбеков? Бекешев ставит на Жапарова. «Он может и дилетант в экономике и много чего не понимает, но Жээнбеков вообще не был готов к президентству — уровень компетенции не тот», — считает Бекешев.

Президент не должен быть самым умным, но он, по крайней мере, должен быть харизматичным. Он должен предлагать что-то. «Кто-то же рассказал Жапарову, что есть блокчейн. И он пошарил, разобрался. А Жээнбекову рассказали, что такое цифровизация, он ввел ее, но он до конца даже не понял как это работает», — говорит Бекешев.

Депутаты по отдельности все классные люди, а как соберутся все …

«Толпа, видимо, на них так действует. Все мы успешны в чем-то. Кто-то хорошо ворует. А я в этом профан», — говорит Бекешев.

Бекешев стал депутатом в 27 лет — сейчас ему почти 37. Он заявил, что если бы не занялся юриспруденцией, то занялся бы программированием.

Бекешев сказал, что в будущем хочет открыть платные курсы для юристов — как стать успешным, известным юристом или общественным деятелем. А также вести несколько творческих проектов и преподавать в университете.

Байден обещает вернуть визы кыргызстанцам, если это так, то я за Байдена.

Хотя Дастан Бекешев перед американскими выборами сделал прогноз в пользу Трампа. Он объяснил это тем, что редко, когда президенты США не переизбираются на второй срок.

«Песни Монеточки и Моргенштерна не надо понимать, их надо просто слушать». К такому выводу пришел депутат. Он рассказал, что он редко слушает музыку, но любит «Сплин», «А-Студио» и другие «старперские» песни.