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Сания Токтогазиева

Авторы: Сания Токтогазиева, доктор юридических наук, Сообщество юристов Кыргызстана.

В Кыргызстане снова предлагают конституционную реформу — и.о. президента Садыр Жапаров сообщил, что проект новой Конституции вынесут на общественное обсуждение.

Рассказываем о том, почему предлагаемая конституционная реформа в Кыргызстане незаконна и как должно быть по Конституции.

Коротко:

  • Конституция КР (ст. 114), наделяет инициаторов правом вносить изменения в Конституцию, но не заменять или подменять ее новой Конституцией. Более того, шестой созыв Жогорку Кенеша КР не правомочен инициировать изменения в Конституцию КР. Конституционную реформу законно и легитимно может провести только седьмой созыв парламента.

  • Изменение основ конституционного строя, формы госуправления, фундаментальной и несущей конструкции, или признака идентичности Конституции считается подменой конституции. В такой ситуации прямое вынесение уже готового проекта Конституции для ознакомления общественности (с возможностью изменения только каких-то деталей, но не логики и основных акцентов Конституции фактически представляет искусственное силовое «навязывание» новой Конституции обществу.
  • Наблюдается скрытность и не транспарентность процесса подготовки проекта, не известно какие юристы/эксперты были привлечены к процессу.
  • Конституция называется «общественным Договором», который не должен быть навязан, но должен пользоваться общественной поддержкой, что подразумевает широкое общественное и экспертное обсуждение;
  • Не создан механизм Конституционного совещания, что является стандартной практикой и требованием во всех демократических странах.

Подробно:

Вносить, а не подменять

В мировой практике сравнительного конституционного права конституционные изменения и поправки бывают двух типов: корректирующие и уточняющие. Корректирующая поправка к Конституции — это поправка, сделанная для лучшего достижения цели существующей Конституции, иными словами, это устранение ошибок. Уточняющая поправка продолжает проект Конституции в соответствии с текущим дизайном, только уточняя отдельные нормы. 

Но, исходя из слов исполняющего обязанности президента, все обстоит иначе.

«В Конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент — половина по мажоритарной (одномандатной) и по партийной системе. Также будет система курултая. Раз в год в Бишкек будут приезжать примерно 2,5 тысячи делегатов из каждого округа, управы, села и района, чтобы ознакомиться с отчетом президента и парламента».

То, что упомянул исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров, полностью противоречит статье 114 Конституции КР.

Эти предложения — не внесение изменений, они выглядят как попытка заменить или подменить настоящую Конституцию абсолютно новой.

Изменение основ конституционного строя и формы правления считаются подменой Конституции. В сравнительном конституционном праве это называют «расчленением».

У шестого созыва нет прав

Согласно статье 114 Конституции, инициатором внесения изменений в Конституцию не могут быть ни премьер-министр, ни Президент. Ни премьер-министр, ни Президент не могут созывать референдум. Это может сделать только Жогорку Кенеш.

Имеет ли нынешний шестой созыв ЖК законное и легитимное право внести изменения в Конституцию или созвать референдум? Нет.

По статье 70 Конституции парламент избирается сроком ровно на пять лет, соответственно, формально у шестого созыва срок полномочий завершился 28 октября 2020 года. В то же время статья 71 Конституции гласит, что со дня первого заседания парламента полномочия прежнего созыва прекращаются. Что мы сейчас имеем? Нового созыва парламента у нас не нет. Шестой созыв ЖК вынужден продолжать работать для недопущения вакуума власти, но у этого созыва уже нет права использовать свои полномочия для фундаментальных и чрезвычайных мер, как конституционный референдум. Соответственно, через нынешний созыв парламента невозможно провести референдум и внести изменения в Конституцию.

Конституционную реформу законно и легитимно может провести только седьмой созыв Жогорку Кенеша.

Как должно быть по Конституции?

Закон о внесении изменений в настоящую Конституцию может быть принят референдумом, назначаемым Жогорку Кенешем.

Так как шестой созыв не правомочен инициировать изменения в Конституцию, конституционную реформу законно и легитимно может провести только седьмой созыв. Закон о внесении изменений в настоящую Конституцию может быть вынесен на референдум по инициативе не менее двух третей от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

Кто может инициировать изменения в Конституцию?

Изменения в положения третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого разделов настоящей Конституции могут приниматься:

  • Жогорку Кенешем по предложению большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша;
  • По инициативе не менее 300 тысяч избирателей.

Какие сроки?

  • Парламент принимает закон о внесении изменений в настоящую Конституцию не позднее шести месяцев со дня его внесения на рассмотрение депутатам.
  • Закон о внесении изменений в настоящую Конституцию принимается парламентским большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов после проведения не менее трех чтений с перерывом между чтениями в два месяца.

Какие еще госорганы вовлечены в процесс внесения изменений в Конституцию?

  • Конституционная палата Верховного суда  должна дать заключение к проекту закона об изменениях в Конституцию.

Какие международные организации могут быть вовлечены?

  • Кыргызстан может обратиться в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия) Совета Европы за правовой оценкой к проекту закона об изменениях в Конституцию.

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