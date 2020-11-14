Подробно:

Вносить, а не подменять



В мировой практике сравнительного конституционного права конституционные изменения и поправки бывают двух типов: корректирующие и уточняющие. Корректирующая поправка к Конституции — это поправка, сделанная для лучшего достижения цели существующей Конституции, иными словами, это устранение ошибок. Уточняющая поправка продолжает проект Конституции в соответствии с текущим дизайном, только уточняя отдельные нормы.

Но, исходя из слов исполняющего обязанности президента, все обстоит иначе.

«В Конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент — половина по мажоритарной (одномандатной) и по партийной системе. Также будет система курултая. Раз в год в Бишкек будут приезжать примерно 2,5 тысячи делегатов из каждого округа, управы, села и района, чтобы ознакомиться с отчетом президента и парламента».

То, что упомянул исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров, полностью противоречит статье 114 Конституции КР.

Эти предложения — не внесение изменений, они выглядят как попытка заменить или подменить настоящую Конституцию абсолютно новой.

Изменение основ конституционного строя и формы правления считаются подменой Конституции. В сравнительном конституционном праве это называют «расчленением».

У шестого созыва нет прав



Согласно статье 114 Конституции, инициатором внесения изменений в Конституцию не могут быть ни премьер-министр, ни Президент. Ни премьер-министр, ни Президент не могут созывать референдум. Это может сделать только Жогорку Кенеш.

Имеет ли нынешний шестой созыв ЖК законное и легитимное право внести изменения в Конституцию или созвать референдум? Нет.

По статье 70 Конституции парламент избирается сроком ровно на пять лет, соответственно, формально у шестого созыва срок полномочий завершился 28 октября 2020 года. В то же время статья 71 Конституции гласит, что со дня первого заседания парламента полномочия прежнего созыва прекращаются. Что мы сейчас имеем? Нового созыва парламента у нас не нет. Шестой созыв ЖК вынужден продолжать работать для недопущения вакуума власти, но у этого созыва уже нет права использовать свои полномочия для фундаментальных и чрезвычайных мер, как конституционный референдум. Соответственно, через нынешний созыв парламента невозможно провести референдум и внести изменения в Конституцию.

Конституционную реформу законно и легитимно может провести только седьмой созыв Жогорку Кенеша.

Как должно быть по Конституции?

Закон о внесении изменений в настоящую Конституцию может быть принят референдумом, назначаемым Жогорку Кенешем.

Так как шестой созыв не правомочен инициировать изменения в Конституцию, конституционную реформу законно и легитимно может провести только седьмой созыв. Закон о внесении изменений в настоящую Конституцию может быть вынесен на референдум по инициативе не менее двух третей от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

Кто может инициировать изменения в Конституцию?

Изменения в положения третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого разделов настоящей Конституции могут приниматься:

Жогорку Кенешем по предложению большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша;

По инициативе не менее 300 тысяч избирателей.

Какие сроки?

Парламент принимает закон о внесении изменений в настоящую Конституцию не позднее шести месяцев со дня его внесения на рассмотрение депутатам.

Закон о внесении изменений в настоящую Конституцию принимается парламентским большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов после проведения не менее трех чтений с перерывом между чтениями в два месяца.

Какие еще госорганы вовлечены в процесс внесения изменений в Конституцию?

Конституционная палата Верховного суда должна дать заключение к проекту закона об изменениях в Конституцию.

Какие международные организации могут быть вовлечены?