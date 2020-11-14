Авторы: Сания Токтогазиева, доктор юридических наук, Сообщество юристов Кыргызстана.
В Кыргызстане снова предлагают конституционную реформу — и.о. президента Садыр Жапаров сообщил, что проект новой Конституции вынесут на общественное обсуждение.
Рассказываем о том, почему предлагаемая конституционная реформа в Кыргызстане незаконна и как должно быть по Конституции.
Коротко:
- Конституция КР (ст. 114), наделяет инициаторов правом вносить изменения в Конституцию, но не заменять или подменять ее новой Конституцией. Более того, шестой созыв Жогорку Кенеша КР не правомочен инициировать изменения в Конституцию КР. Конституционную реформу законно и легитимно может провести только седьмой созыв парламента.
- Изменение основ конституционного строя, формы госуправления, фундаментальной и несущей конструкции, или признака идентичности Конституции считается подменой конституции. В такой ситуации прямое вынесение уже готового проекта Конституции для ознакомления общественности (с возможностью изменения только каких-то деталей, но не логики и основных акцентов Конституции фактически представляет искусственное силовое «навязывание» новой Конституции обществу.
- Наблюдается скрытность и не транспарентность процесса подготовки проекта, не известно какие юристы/эксперты были привлечены к процессу.
- Конституция называется «общественным Договором», который не должен быть навязан, но должен пользоваться общественной поддержкой, что подразумевает широкое общественное и экспертное обсуждение;
- Не создан механизм Конституционного совещания, что является стандартной практикой и требованием во всех демократических странах.
Подробно:
Вносить, а не подменять
В мировой практике сравнительного конституционного права конституционные изменения и поправки бывают двух типов: корректирующие и уточняющие. Корректирующая поправка к Конституции — это поправка, сделанная для лучшего достижения цели существующей Конституции, иными словами, это устранение ошибок. Уточняющая поправка продолжает проект Конституции в соответствии с текущим дизайном, только уточняя отдельные нормы.
Но, исходя из слов исполняющего обязанности президента, все обстоит иначе.
«В Конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент — половина по мажоритарной (одномандатной) и по партийной системе. Также будет система курултая. Раз в год в Бишкек будут приезжать примерно 2,5 тысячи делегатов из каждого округа, управы, села и района, чтобы ознакомиться с отчетом президента и парламента».
То, что упомянул исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров, полностью противоречит статье 114 Конституции КР.
Эти предложения — не внесение изменений, они выглядят как попытка заменить или подменить настоящую Конституцию абсолютно новой.
Изменение основ конституционного строя и формы правления считаются подменой Конституции. В сравнительном конституционном праве это называют «расчленением».
У шестого созыва нет прав
Согласно статье 114 Конституции, инициатором внесения изменений в Конституцию не могут быть ни премьер-министр, ни Президент. Ни премьер-министр, ни Президент не могут созывать референдум. Это может сделать только Жогорку Кенеш.
Имеет ли нынешний шестой созыв ЖК законное и легитимное право внести изменения в Конституцию или созвать референдум? Нет.
По статье 70 Конституции парламент избирается сроком ровно на пять лет, соответственно, формально у шестого созыва срок полномочий завершился 28 октября 2020 года. В то же время статья 71 Конституции гласит, что со дня первого заседания парламента полномочия прежнего созыва прекращаются. Что мы сейчас имеем? Нового созыва парламента у нас не нет. Шестой созыв ЖК вынужден продолжать работать для недопущения вакуума власти, но у этого созыва уже нет права использовать свои полномочия для фундаментальных и чрезвычайных мер, как конституционный референдум. Соответственно, через нынешний созыв парламента невозможно провести референдум и внести изменения в Конституцию.
Конституционную реформу законно и легитимно может провести только седьмой созыв Жогорку Кенеша.
Как должно быть по Конституции?
Закон о внесении изменений в настоящую Конституцию может быть принят референдумом, назначаемым Жогорку Кенешем.
Так как шестой созыв не правомочен инициировать изменения в Конституцию, конституционную реформу законно и легитимно может провести только седьмой созыв. Закон о внесении изменений в настоящую Конституцию может быть вынесен на референдум по инициативе не менее двух третей от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.
Кто может инициировать изменения в Конституцию?
Изменения в положения третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого разделов настоящей Конституции могут приниматься:
- Жогорку Кенешем по предложению большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша;
- По инициативе не менее 300 тысяч избирателей.
Какие сроки?
- Парламент принимает закон о внесении изменений в настоящую Конституцию не позднее шести месяцев со дня его внесения на рассмотрение депутатам.
- Закон о внесении изменений в настоящую Конституцию принимается парламентским большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов после проведения не менее трех чтений с перерывом между чтениями в два месяца.
Какие еще госорганы вовлечены в процесс внесения изменений в Конституцию?
- Конституционная палата Верховного суда должна дать заключение к проекту закона об изменениях в Конституцию.
Какие международные организации могут быть вовлечены?
- Кыргызстан может обратиться в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия) Совета Европы за правовой оценкой к проекту закона об изменениях в Конституцию.