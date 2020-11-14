В Октябрьском райсуде 12 ноября продолжился процесс по делу блогера Элмира Сыдыманова, известного как Сыдыман, о разжигании межрегиональной розни. Об этом сообщил сам блогер на своей странице в инстаграм.

Адвокаты блогера Акмат Алагушев и Али Магеев ходатайствовали пригласить на заседание экспертов — лингвиста и психолога. Суд удовлетворил ходатайство защиты и назначил следующее заседание на 18 ноября в 14:00.

«Надеюсь, все решится хорошо. Мама очень переживает. Благодарю всех за поддержку», — сказал блогер.

На предыдущем заседании по этому делу, пять месяцев назад, сторона защиты ходатайствовала о проведении психолого-лингвистической экспертизы слов Сыдымана, которое стало причиной открытия уголовного дела.

«Судья не удовлетворила мое ходатайство. […] И тут же прокурор уже был готов к прениям. Текст его прений был готов, он сказал, что все обвинения законно предъявлены в отношении моего подзащитного, что он виновен и попросил у суда шесть лет лишения свободы», — сказал тогда адвокат.

Что произошло?

В инстаграме у «Sydyman» более 250 тысяч подписчиков. На своей странице он создает юмористический контент и проводит прямые эфиры, в которых общается со зрителями и отвечает на их комментарии.

В одном из своих прямых эфиров в инстаграме в феврале он негативно высказался по поводу некоторых матерных слов, употребляемых в разных регионах Кыргызстана. По его словам, «с юга» ему пишут «70-80% недогонных слов и матов».

«Юг ещё не развит, честно скажу. Ош, Джалал-Абад, Баткен еще не развиты. Возможно, ты из Оша или с Баткена, но ты мне реально не нравишься, потому что вы не развиваетесь», – сказал Сыдыманов.

Этот отрывок из прямого эфира вызвал резонанс в обществе, и вскоре блогеру стали поступать угрозы, поэтому 3 февраля он опубликовал видео на своем ютуб-канале, в котором принес извинения за свои высказывания.

Сыдыманова задержали и водворили в изолятор временного содержания 17 февраля. Тогда Октябрьский райсуд принял решение арестовать его на два месяца по подозрению на «возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

После задержания мама блогера обратилась к тогдашнему президенту, Сооронбаю Жээнбекову, с просьбой взять дело под личный контроль.

Независимые эксперты «Института Медиа Полиси» заявили, что не нашли в словах блогера признаков возбуждения межнациональной розни.

«Если вы послушаете его, он говорит о том, кто «правильнее» матерится под его постами. Это полная глупость. Это как если бы он сравнивал тех, кто дальше всех плюнет, и считал неудачниками тех, кто этого делать не умеет. Или это сарказм, ирония, что также не запрещено», — сказал медиа-представитель Акмат Алагушев.