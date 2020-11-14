Пресс-служба аппарата президента сообщила, что исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров 14 ноября подал документы для участия на президентских выборах.

Согласно постановлению Центризбиркома, кандидаты должны сдать все необходимые документы для участия до 14 ноября включительно.

Ранее в ЦИК уже поступило 36 заявлений об участии в президентских выборах, не считая Бакыта Бакетаева — он отозвал свое заявление.

К досрочным выборам президента привел политический кризис 5 октября, когда тысячи недовольных результатами выборов в парламент вышли на митинги по всей стране. В ночь на 6 октября начались беспорядки, протестующие захватили Белый дом и освободили некоторых политиков, среди которых был и осужденный за захват заложника на 10 лет экс-депутат Садыр Жапаров.

После освобождения сторонники Жапарова начали требовать для своего лидера кресла премьера или президента. И добились своего: сначала Жапарова легитимизировали как премьера. Для этого его кандидатуру дважды выдвигал ряд депутатов, но с нарушениями Конституции. В третий раз процедуру выполнили по закону, но некоторые нардепы говорили об угрозах и запугивании.

Позже сторонники Садыра Жапарова добились и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Они путем угроз настояли и на том, чтобы спикер Канатбек Исаев, который должен был исполнять полномочия президента до выборов нового президента, отдал их Жапарову.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, а также готовится Конституционная реформа. Жапаров считает, что Кыргызстан должен стать президентской страной.

Чтобы баллотироваться, Жапаров должен будет отказаться от полномочий и.о. президента и премьера.