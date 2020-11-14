Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Садыр Жапаров подписал решение, согласно которому Государственная пограничная служба теперь входит в управление ГКНБ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава правительства принял такое решение для того, чтобы «усовершенствовать систему охраны госграниц, противодействовать проникновению международных банд и незаконных грузов — наркотиков и оружия». А также для оптимизации функций госорганов исполнительной власти.

На базе Государственной пограничной службы образована Пограничная служба ГКНБ, которая будет располагаться в Бишкеке. Директор ПС ГКНБ будет являться первым заместителем председателя ГКНБ.

ГКНБ поручено в месячный срок внести предложения по изменению нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ПС ГКНБ.

Садыр Жапаров заявил о том, что намерен объединить погранслужбу и ГКНБ, еще 2 ноября во время поездки в Баткенскую область.

После этого ветераны погранслужбы раскритиковали инициативу Жапарова. Они назвали ее необдуманной, потому что пограничную службу и ранее дважды включали в структуру спецслужбы и возвращали обратно.

Ветераны-пограничники отмечают, что укрепление безопасности границ остается без должного внимания и финансирование этой сферы проводится по остаточному принципу.

Кроме того, экс-заместитель председателя Погранслужбы Акылбек Арстанбеков рассказал, что данная инициатива может прервать трансграничное сотрудничество и перекроет пути получения грантовой помощи.

До этого, Погранслужба получала средства от ООН, ОБСЕ и Международной организации по миграции.

«Большинство новых пограничных постов и пунктов построены при помощи международных донорских организаций. Из государственного бюджета не потрачено ни тыйына. За прошедшие 10-15 лет за счет бюджета не куплена ни одна техника. Все это приходит к нам за счет международных доноров. Потому что мы нуждаемся в такой помощи. Если Погранслужба обратно войдет в состав ГКНБ, то вся международная грантовая помощь прекратится. По укреплению материально-технической базы обратно откатимся назад», — рассказал Арстанбеков.

Кроме того, Садыр Жапаров заявил, что межправительственную паритетную комиссию по уточнению государственных границ возглавит его друг — Камчыбек Ташиев.