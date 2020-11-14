Пресс-служба правительства сообщила, что и. о. президента Садыр Жапаров назначил Кудрета Тайчабарова гендиректором Свободной экономической зоны «Бишкек». Сам журналист тоже написал об этом в фейсбук.

Он обратился к своим читателям и заявил о том, что он окончил факультет экономики с отличием.

«Если бы у меня не было надлежащего образования, меня бы не назначили. Даже когда собирались подписывать приказ, я говорил о том, что, может, мне не стоит туда идти. Около десяти человек бегали, чтобы получить это место. Мое назначение было личным решением Садыра Жапарова, который через информацию спецслужб узнал, что у многих претендентов были плохие мысли», — написал Тайчабаров.

Также Тайчабаров призвал патриотов страны привести инвесторов в СЭЗ «Бишкек», и заявил, что открыт к сотрудничеству через свою страницу в фейсбук.

Матраимовы и ко

Журналист Кудрет Тайчабаров рассказал в эфире «Азаттыка», что Райым Матраимов давил на бизнесмена Айбека Осмонова, основателя партии «Мекеним Кыргызстан», и тот был вынужден покинуть страну. А после эфира рассказал, что его вызывают на допрос в представительство МВД Кыргызстана в России.

По словам Тайчабарова, он также был вынужден покинуть Кыргызстан из-за преследования со стороны криминалитета. Теперь он живет в России. Ранее он обращался в представительство МВД Кыргызстана в России из-за того, что заметил слежку, но на его обращение не отреагировали. Но после эфира «Азаттыка» позвонили сами, вызвали на допрос, но причину не назвали.

Кудрет Тайчабаров состоял в списке партии «Кыргызстана» на выборах 2015 года. Однако, Центризбирком 29 сентября исключил Кудрета Тайчабарова из списка кандидатов в депутаты от партии «Кыргызстан» предыдущего созыва.

Тайчабаров рассказал «Клоопу», что кто-то заставил действующих депутатов от партии «Кыргызстан» сдать свои мандаты, а тех, кто был в списке до него — написать заявление об отказе от депутатства. После этого ему позвонили и попросили забрать свой мандат.

«Меня хотят задержать по какой-нибудь причине, вынудив разными путями приехать в Кыргызстан. Поэтому и очередь на мандат так быстро подвели. Но я отказался от него», — написал журналист.