Данияр Аманалиев — соучредитель ololo, сети ко-воркингов и арт-студий в Кыргызстане — опубликовал видео о росте уровня демократии в Кыргызстане. Он начал издалека — с мюзикла Лина-Мануэля Миранды «Гамильтон» об американском государственном деятеле. Аманалиев сравнил события мюзикла и истории США с кыргызскими реалиями.



«Легендарные личности, о которых мы много хорошего знаем, показаны по-человечески. Они были нормальными людьми со своими страстями и в чем-то были неправы, продвигали свои интересы. И в этом могучем котле страстей родилась могучая страна», — говорит Аманалиев. Говоря о наших политиках Аманалиев сказал, что они кажутся нам несовершенными, но не стоит ждать более совершенных политиков.

«Это работа народа — сделать так, чтобы правительство работало хорошо. Народ должен это делать через гражданский контроль. Народ не должен ждать, что политики будут выполнять свою работу хорошо. Мы должны, наоборот, всегда с недоверием, всегда с критикой относится», — говорит он. Аманалиев считает, что если народ будет проверять эффективность и отчетность работ властей, требуя улучшения, то люди во власти будут достигать хороших результатов вне зависимости от своих пороков и тщеславия.

«У государства есть монополия на насилие. (…) Поэтому нам нужно быть аккуратными и требовательными, потому что если мы не будем демонстрировать гражданский контроль (…) тогда государство эту монополию может применять, чтобы удерживать власть. Это то, что происходит в Кыргызстане каждый раз», — считает Аманалиев. Он говорит, что так будет каждый раз, если люди с первого дня не будут показывать «что в этой стране хозяин — народ».

«Не будем расслабляться и говорить «меня политика не касается, вот сейчас найду какого-нибудь хорошего, молодого, перспективного (…) и пусть он нами правит». Пока мы ищем на кого спихнуть ответственность за свою жизнь, мы будем оказываться в такой ситуации», — утверждает Аманалиев. Тем не менее он видит «огромное достижение» последнего переворота — «сейчас мы намного ближе к настоящему народовластию».

«Мы стали намного более грамотными политически. Мы начали рассуждать о таких терминах, как люстрация, о том, что такое легитимность и чем она отличается от легальности. Мы начали понимать, что Конституцию надо защищать. Нельзя просто позволять ее постоянно менять в угоду одному человеку. Мы начали говорить об узурпации власти. И еще большое достижение — мы начали понимать, насколько большой разрыв между столицей и регионами, и многие хотят участвовать в преодолении разрыва», — говорит он. Аманалиев считает, что три кыргызских революции — это длительная цепочка поиска «настоящего народовластия».

«Этот эволюционный процесс — может он еще лет 10 займет, 15. Но, однозначно, сегодня мы намного ближе к реальному народовластию, чем с десяток стран бывшего СССР. Именно поэтому я постоянно говорю — Мы сделали огромный шаг вперед», — говорит Аманалиев.