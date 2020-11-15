В Кыргызстане продолжают умирать пациенты, не выдержавшие осложнений коронавируса. За сутки не стало троих — двое умерли в Бишкеке, один в Ошской области.

Кроме того, вирус подтвердили у еще 551 человек. Причем по новым зараженным видно, что теперь большинство заражается в столице и Чуйской области.

В Бишкеке вирус подтвердили у 147 человек, а в Чуйской области — у 104.

Потом снова юг Кыргызстана — Джалал-Абадская область и ее 77 зараженных.

Растет число новых зараженных и в Иссык-Кульской области — за сутки 62 пациента.

В Баткенской области вирус подтвердили у 54, в Ошской области у 42, а в Оше у еще 34.

Наименьшее число заражений в Таласской и Нарынской областях — 25 и шесть соответственно.

Из этого числа 22 человека — это медики, пять из них работали в красных зонах.

Всего за время пандемии зафиксировано 66 504 случая заражений — и это только факты, когда пациенты обращались за медпомощью. Скончались из них 1199 человек, если верить статистике Минздрава. Однако, ранее минздрав убрал из статистики более 400 случаев смертей только потому, что у пациентов кроме коронавируса были сопутствующие болезни, в основном болезни сердца. По правилам ВОЗ эти случаи должны были остаться в статистике, потому что если бы коронавирус не ослабил организм, эти люди могли бы не умереть от своих болезней.