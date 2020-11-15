Экс-президент Роза Отунбаева рассказала в интервью изданию «Акипресс» о политической ситуации, о президентском и парламентском правлении в Кыргызстане и политзаключенных. «Клооп» подготовил краткий пересказ.

Политический парадокс

Отунбаева заявила, что Кыргызстан снова обозначился странной жутких политических парадоксов. Она напомнила, что издание «New York Times» написало о том, как Садыр Жапаров, выйдя из тюрьмы стал премьер-министром.

«Жапаров, Ташиев, Мамытов на пути к власти молниеносно решили свои счета с правосудием, все решения суда с них сняты. Однако, есть более десятка людей, которых Атамбаев посадил в тюрьму, и они все еще остаются там» , — сказала экс-президент.

Она назвала Омурбека Текебаева, Дуйшенкула Чотонова, Аиду Салянову и других, обвинения которых «натянутые, политически мотивированные».

«Справедливость должна дойти и до них! Именно так должен быть разорван обещанный новыми властями круг мести и сведения счетов» , — заявила Роза Отунбаева.

Бледный Жээнбеков

Также Отунбаева рассказала о том, что трижды встречалась с Жээнбековым до его отставки. По ее словам, Сооронбай Жээнбеков уверенно заявлял, что не покинет пост, но после встречи с Жапаровым и Ташиевым 15 октября внезапно ушел в отставку.

«Безусловно, силовой фактор сыграл свою роль», — сказала экс-президент.

Однако, Роза Отунбаева заявила, что ее тронуло сердечное признание Жээнбекова, когда она встретилась с ним сразу после событий 5-6 октября.

«Выглядел он бледно, весьма потерянный и сказал, что решил уйти, потому что чувствует свою вину по итогам выборов», — рассказала Отунбаева.

Далее экс-президент рассказала о том, каким должен быть президент — лидер, человек с открытым взглядом на быстро меняющийся мир, образованный, современный, с багажом знаний о динамике и трендах развития похожих на Кыргызстан стран.



Также Отунбаева отметила, что Конституцию уже меняли семь раз, пока в 2010 не приняли нынешний договор общества и не наложили на него десятилетнее вето.

Она напомнила, что в 2010 году собрали Конституционное совещание, куда вошли более 70 экспертов права и все освещалось в СМИ, а сейчас, авторов поправок в Конституцию держат в полной тайне, пишут в закрытом режиме.

Шатания от крайности к крайности

«Память народа удивительно коротка. Нам надо хорошо проштудировать уроки прошлого: президентская, авторитарно-семейная власть разгневала народ при свержении и первого, и второго президентов. Второй попросту строил Кокандское ханство, доказательств тому уйма. Атамбаев поднялся было против тех, но сам не отставал в авторитарности управления.

Парламентское правление мы так и не вкусили за неполное десятилетие, не ощутили толком и не успели его освоить, разобраться, понять. Теперь уже заточенный электорат требует полной остановки и загоняет всех под одну сильную руку. Увы, таков удел молодых, слабых, бедных стран, шатания из одной крайности в другую крайность. Уверенна, время расставит все по местам», — сказала Отунбаева.