Спикер парламента Талант Мамытов, начавший исполнять обязанности президента с 14 ноября, выступил с видеообращением к кыргызстанцам.

Он напомнил, что 14 ноября Садыр Жапаров сложил с себя полномочия и. о. президента, чтобы участвовать в президентских выборах.

Мамытов заявил, что народ Кыргызстана «в короткое время мирно преодолел острый политический кризис после народных возмущений 5-6 октября, укрепив свое единство».

«Предпринимаются решительные шаги по усилению борьбы с коррупцией. Активизировалась работа по защите и развитию малого и среднего бизнеса. Принимаются профилактические меры по стабилизации эпидемической ситуации в стране», — сказал Мамытов.

Он также отметил, что Кыргызстан готов к дальнейшему углублению партнерства со странами ближнего и дальнего зарубежья.

«Все международные обязательства, предыдущие двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности полностью выполняются», — сказал Мамытов.

Кроме того, и. о. президента заявил, что «по требованию народа готовится конституционная реформа» и напомнил, что основная задача — проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года.

*Мамытов продвигает поддержанную Жапаровым идею о конституционной реформе, хотя независимые юристы говорят, что нынешний шестой парламент не обладает полномочиями для внесения поправок в Конституцию. Кроме того, юристы считают, что инициированные поправки выглядят не как реформа, а как подмена Конституции.

В конце своего выступления Талант Мамытов пообещал защитить мирную жизнь людей и целостность страны, как исполняющий обязанности президента.

В Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября, итоги которых вызвали недовольство граждан, начался политический кризис. В итоге 15 октября президент Сооронбай Жээнбеков был вынужден подать в отставку, а его место занял освобожденный на волне протеста 5 октября Садыр Жапаров. После освобождения он добился поста премьер-министра, а также аннулировал все судебные решения в отношении себя. Теперь он сложил с себя эти полномочия, чтобы участвовать в выборах президента, которые назначены на 10 января 2021 года.