Центральная избирательная комиссия 14 ноября в полночь сообщила, что кандидат в президенты Садыр Жапаров отозвал свои документы, которые ранее подал для участия в выборах. Затем Жапаров снова написал заявление о выдвижении своей кандидатуры.

Его представитель Александр Мощин заявил, что 14 ноября утром Жапаров сам сдал пакет документов, необходимых для участия на выборах. Затем, после обеда, его представитель сдал в ЦИК дополнительные документы.

«По закону представитель по доверенности может подать документы в ЦИК за кандидата только в двух случаях: если кандидат болен или если кандидат в СИЗО. Поэтому чтобы исправить допущенные упущения, вечером Жапаров отозвал документы и вновь сам отнес их в ЦИК», — сообщил Мощин.

Если верить словам Мощина о том, что Жапаров сдал документы в ЦИК утром, это могло произойти до того, как политик сложил с себя полномочия и.о. президента и премьера. На сайте президента, как и на сайте ЦИК, информация о сдаче документов появилась раньше, чем информация о снятии полномочий.

Садыр Жапаров днем 14 ноября сложил полномочия исполняющего обязанности президента и приостановил полномочия премьер-министра до выявления результатов президентских выборов, которые назначены на 10 января 2021 года. Полномочия и.о. президента перешли к спикеру парламента Таланту Мамытову, соратнику Жапарова. А полномочия премьера — вице-премьеру Артему Новикову.