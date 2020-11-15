Пресс-служба правительства сообщила, что Россия поэтапно возобновит финансовую помощь Кыргызстану. Вопрос был согласован 14 ноября во время встречи первого вице-премьера Кыргызстана Артема Новикова и замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Москве.

По данным пресс-службы, Новиков и Козак обсудили вопросы сотрудничества, а также нынешнее общественно-политическое положение в Кыргызстане и перспективы ее развития в дальнейшем.

Кроме того, Артем Новиков поблагодарил Россию за особую роль в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане после парламентских выборов.

По данным российского издания РБК, в последний раз о публичной финансовой помощи Кыргызстану сообщалось в 2019 году – Россия тогда безвозмездно выделила 30 млн долларов. С февраля 2018 году Кыргызстану были списаны долги на сумму более 700 млн долларов, набранные с 2005 года. С 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более 250 млн долларов.

Россия приостановила финподдержку в середине октября из-за политического кризиса, сложившегося в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября. Тогда недовольные итогами выборов захватили Белый дом и освободили политзаключенных, в том числе Садыра Жапарова, который на волне простестов стал сначала премьер-министром, а затем путем угроз и давления стал исполняющим обязанности президента.

После отставки предыдущего президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно» отслеживает происходящее в Кыргызстане.

Он подчеркнул, что российские власти хотят, чтобы ситуация в Кыргызстане «как можно скорее успокоилась» и развивалась дальше исключительно в конституционном русле «без каких-либо деструктивных» действий с любой стороны.