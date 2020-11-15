В Кыргызстане окончен прием документов кандидатов в президенты. Выбор у кыргызстанцев есть и самый разнообразный — кандидатов 63. Правда это только первый этап и во второй пройдет уже в разы меньше.

Многие кандидаты не в первый раз баллотируются — но ни один из них пока не побеждал в выборах президента. Некоторые из них даже были лишены свободы после своих попыток баллотироваться — тот же Садыр Жапаров, что был задержан в преддверии выборов 2017 года.

Рассказываем вам о тех, кто подал документы для участия в выборах.

Неунывающий

Уже несколько выборов Адахан Мадумаров стабильно второй или третий в списке кандидатов и даже набирает большинство голосов на избирательных участках за границей.

Адахан Мадумаров подал документы самым первым — 30 октября. Лидер «Бутун Кыргызстан» решил в третий раз участвовать в выборах президента.

Адахан Мадумаров уже был кандидатом на пост президента дважды — в 2011 и 2017 годах. На выборах президента в 2011 году Мадумаров занял второе место (14,8%), проиграв Алмазбеку Атамбаеву (62,5%).

В 2017 Мадумаров проиграл (6,5%) и Сооронбаю Жээнбекову (54,2%), и Омурбеку Бабанову (33,4%).

Сможет ли на этот раз Мадумаров стать первым, непонятно. Ведь с аудиторией, наиболее лояльной ему, встречался соратник его, вероятно, главного оппонента Садыра Жапарова.

«Герои поп-культуры»

Эти кыргызстанцы, чаще всего, тоже баллотировались не раз и иногда даже неплохо показывали себя на дебатах, но известны, по большей части, как герои поп-культуры: они или люди творческие, или объекты творчества — мемов и анекдотов.

Арстанбек Алай Нурлан Мотуев Турсунбай Бакир уулу

Арстанбек Абдылдаев подал документы 31 октября, а стать президентом Кыргызстана пообещал еще в прошлом году.

Он уже баллотировался в президенты дважды. В 2011 году он выдвигался от партии «Эл Учун», также участвовал в выборах президента в 2017 году.

Арстан Алай известен в Кыргызстане благодаря неоднозначным высказываниям — на мемы он разошелся после слов о том, что «зима не будет» и «Путин — биоробот» еще много лет назад, а за последний год успел объявить себя божеством и рассказать, что именно он наслал коронавирус, который обойдет Кыргызстан стороной. Однако короновирус не обошел Кыргызстан.

По словам Алая, вселенная назначила его президентом Кыргызстана в 2020 году. Его сторонники в октябре 2019 года потребовали Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».

Нурлан Мотуев, филолог и дипломат по образованию, прославился своими шумными акциями в 2005 году, когда вскоре после мартовской революции он захватил угольные разрезы в Нарынской области, заявив, что они являются «собственностью народа». Уже в следующем году был задержан и обвинен по 14 эпизодам преступных деяний, в том числе в хищении угля на сумму более 32 млн сомов.

После освобождения под подписку о невыезде Мотуев в 2009 году выдвигался в президенты Кыргызстана, получив 21 724 голоса (0,93 %). В 2014 году он выдвигал свою кандидатуру на пост омбудсмена Кыргызстана.

Так же Мотуев был генеральным директором компании «Азамат Компани», председателем Народно-патриотического движения Кыргызстана и главой Союза истинных мусульман, и имел прозвище «Угольный король». Но сейчас больше известен благодаря видео с караоке и забавным высказываниям.

Турсунбай Бакир уулу — лидер партии «Эркин Кыргызстан» в политике с 1989 года, когда он председательствовал в движении «Рух», больше всего известен неоднозначными выпадами и сжиганием флагов чужих государств. Из-за своих цитат тоже становился героем мемов. Но успел и действительно побывать во власти, был депутатом, а эти выборы для него уже шестые.

Темирлан Ормуков Садык Шер-Нияз Жамбылбек Камчиев

Темирлан Ормуков известен как поэт и оппонент депутата Дастана Бекешева. Обвинил депутата в коррупции, за что был задержан и, по информации милиции, порезал себе живот в СИЗО в качестве протеста. Писал стихи про Алмазбека Атамбаева — «Болело сердце у правителя» — с критикой в его адрес, из-за чего подвергся давлению со стороны правоохранительных органов.

Садык Шер-Нияз — режиссер, повлиявший на современное кыргызское кино. Также он экс-министр культуры, в 2010 году пять месяцев возглавлял министерство, а в 2011-2015 годах возглавлял союз кинематографистов Кыргызстана.

В 2014 году он во главе своей киностудии «Айтыш Фильм» снял биографическую картину о предводительнице алайских кыргызов Курманжан Датке. В 2015 году он был избран депутатом от фракции «Ата Мекен» и сдал свой мандат в пользу лидера фракции Омурбека Текебаева 13 октября 2020 года.

Жамбылбек Камчиев — президент общественного фонда «Куудул-Аралаш». По данным Минюста Камчиев — директор продакшн-студии «Атилла», которая занимается выпуском фильмов и телепрограмм. Он уже пытался участвовать в президентской гонке в 2011 году.

Бабур Тольбаев

Бабур Тольбаев — руководитель микрокредитной компании «Мол Булак» и известный в Кыргызстане меценат, а еще, определенно, герой поп-культуры. Его жизнеутверждающая установка «Жить» — видео записанное во время пандемии — разошлось на мемы, было замиксовано и стало песней, а совсем недавно появилась аналогичная песня от Тольбаева и певицы Тамги.

Дело о захвате власти

Отдельная важная графа нашего списка — политики, которых судили или подозревали в попытках захвата власти при правлении Алмазбека Атамбаева. Возглавляет список Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров Бектур Асанов Кубанычбек Кадыров Канат Исаев

Садыр Жапаров ушел на выборы в должности и.о. президента и премьера. А ведь еще 4 октября был заключенным, которого при правлении Алмазбека Атамбаева задержали как раз в преддверии выборов президента в 2017 году. Тогда Жапаров вернулся в Кыргызстан — планировал баллотироваться.

Жапаров был задержан по делу о захвате в заложники Эмиля Каптагаева — на момент преступления губернатора Иссык-Кульской области. Каптагаев настаивал, что в деле мало доказательств для заключения под стражу Жапарова. А еще Жапаров вместе с друзьями Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым проходили по делу о захвате власти — пытались в время митинга перелезть через забор. В этом году всех троих, после прихода к власти Жапарова, признали невиновными.

Бектур Асанов — оппозиционер правления Алмазбека Атамбаева, осужденный на 12 лет по обвинению в насильственном захвате власти и признанный правозащитниками политзаключенным. Был освобожден при правлении Сооронбая Жээнбекова.

Бектур Асанов в 2009-2010 годах занимал должность посла Кыргызстана в Пакистане и губернатора Джалал-Абадской области. Был депутатом. В 2011 году баллотировался в президенты.

Кубанычбек Кадыров — экс-депутат, которого судили в период правления Алмазбека Атамбаева по делу о попытке захвата власти вместе с другим нынешним кандидатом в президенты Бектуром Асановым. Его тоже приговорили к 12 годам лишения свободы, а правозащитники называли его политзаключенным.

Канат Исаев хотел участвовать в выборах президента в 2017 году, но в итоге поддержал Омурбека Бабанова, был обвинен в подготовке захвата власти и задержан.

Всего из-за обвинений в «подготовке беспорядков» он провел в СИЗО почти 10 месяцев, в июле 2018 года его отпустили под домашний арест. Весной 2019 года это дело приостановили. До 2010 года был мэром города Токмок, а потом Исаев стал депутатом.

Есть мнение

Представители этой группы зачастую тоже не раз баллотировались, но известны как активисты, защитники прав и критики властей.

Токтоайым Уметалиева Назарбек Нышанов Сазыкбай Турдумалиев

Токтайым Уметалиева уже в четвертый раз баллотируется в президенты. Она подавала документы в 2005, 2009, 2017 годах. Она известна, как правозащитница, возглавлявшая Ассоциацию некоммерческих и неправительственных организаций, кроме того является редактором подростковой газеты.

Назарбек Нышанов намерен уже во второй раз участвовать в выборах президента — он тоже подавал документы в 2017 году. Назар Нышанов известен как президент ОО «Лига-Антикризис», ему 59 лет. Был критиком работы временного правительства, в 2017 году требовал люстрации, а в 2007 имел проблемы с законом.

Сазыкбай Турдумалиев выдвинут от партии «Улутман». Был лесничим Беш-Аральского госзаповедника Чаткальского района, инженером охраны и защиты леса Чуйского лесхоза, сейчас генеральный директор «Центра комплексного снабжения». Занимается общественной деятельностью.

Урустам Кабылбеков Арстанбек Мыктыбек Акжолтой Тукунов

Урустам Кабылбеков — президент общественного экологического фонда сохранения ледников «Монгу» имени Г. Мерцбахера. Предлагал в 2008 году назвать 14 безымянных горных ледников «именами пророков Мухаммеда, Давида, Иисуса, Будды», а также именами «великих людей планеты». Все это для привлечения внимания к ледникам. Инициативы об их спасении он выдвигает регулярно.

Арстанбек Мыктыбек также намерен участвовать в выборах президента. На сайте ЦИК он указан, как директор Центра развития халал-индустрии. Также он известен, как журналист и религиозный активист, рассказывавший об исламе с экранов общественных и частных телеканалов.

Акжолтой Тукунов — глава ОО «Балыкчы Ак-Жол Ынтымагы». Активист, протестовал против добычи урана на Иссык-Куле. Выступал против передачи Китаю 200 гектаров логистического центра Ат-Баши. Баллотировался в парламент от партии «Реформа».

Суд идет

Клара Сооронкулова Орозбек Мадинов Елена Клипачева

Клара Сооронкулова – бывшая судья Конституционной палаты. Она покинула свою должность после того, как назвала закон об обязательной биометрической регистрации «антиконституционным». Этот закон продвигался, когда президентом был Алмазбек Атамбаев.

В марте прошлого года Сооронкулова возглавила исполнительный комитет партии беглого мэра Оша Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги». Она не смогла добиться реабилитации осужденного Мырзакматова и через год примкнула к активистам из движения #REакция.

Орозобек Мадинов — юрист, член адвокатуры Нарынской области. В 2013 году оспаривал 128 статью Уголовного кодекса (Оскорбление), требуя признать ее антиконституционной. Конституционная палата удовлетворила ходатайство Мадинова и признала 128 статью Уголовного кодекса противоречащей Конституции. Жогорку Кенешу посоветовали внести поправку в соответствующий закон и в марте 2015 года статья «Оскорбление» утратила свою силу.

Елена Клипачева — адвокатесса.

Экономический блок

Эльдар Абакиров Аймен Касенов Кубан Чороев Женишбек Байгуттиев

Эльдар Абакиров — бывший замминистра экономики, рассказавший о коррупции в таможне. У него разнообразное резюме — от программиста-аналитика в Алматы, до эксперта кыргызского Нацбанка. Занимался бизнесом, открыл несколько проектов. На последних выборах баллотировался в парламент от «Ата-Мекен».

Аймен Касенов — специалист с экономическим образованием, был с 2016 по 2019 год членом правления Российско-Кыргызского фонда развития. Был советником мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова, который до мэрства возглавлял РКФР.

Касенов работал в «Газпроме» — в 2007 году был замгендира в представительстве в Таджикистане, потом, вплоть до 2015 года, гендиром в представительстве в Казахстане. Также был членом правлений компаний «Альянс», «Кыргызстан Аба Жолдоу» и «Манас».

Кубан Чороев известен, как эксперт по экономике. Он уже участвовал в подобных выборах в 2017 году, тогда часть подписей признали недействительными и он не прошел регистрацию кандидатов в президенты.

Женишбек Байгуттиев — советник Совета директоров банка «Толубай», председателем правления которого был с 1996 по 2009 год. Был советником министра финансов в тот же период. Был полгода министром экономического регулирования — с 2009 по 2010 год. Также был советником президента Курманбека Бакиева на общественных началах с 2006 по 2009 год.

Министерства

Абдиль Сегизбаев Курсан Асанов Улукбек Кочкоров Марат Кайыпов

Абдиль Сегизбаев — экс-глава ГКНБ периода правления Алмазбека Атамбаева также решил баллотироваться в президенты. Сегизбаев в свое время отстаивал «Белизгейт» — документы из Белиза, которые якобы подтверждали, что депутаты Текебаев, Салянова и Шыкмаматов причастны к попытке продажи акций компании «Мегаком» в 2010 году.

После, по признанию бывшего главы ГКНБ Сегизбаева, документы оказались неподтвержденными. При этом за два года до этого он настаивал на подлинности документов и ссылался на свои источники, которые не может рассекретить.

Курсан Асанов — экс-замминистра внутренних дел, долгое время бессменный, в отличие от министров. Тот самый, кто уговорил Алмазбека Атамбаева сдаться во время штурма резиденции. Тот самый, против которого после этого возбудили уголовное дело. Совсем недавно был задержан, а потом отпущен под домашний арест — все по делу о протестах. На последних выборах баллотировался в депутаты от «Бутун Кыргызстан».

Улукбек Кочкоров — экс-министр соцразвития узнал о своем увольнении из СМИ и соцсетей. Унывать не стал и решил баллотироваться — снова, ведь он участвовал и в выборах 2017 года.

Марат Кайыпов — бывший соратник Адахана Мадумарова по партии «Бутун Кыргызстан» сейчас числиться безработным. Но в прошлом он министр юстиции, судья Конституционного суда. В 2010 году его сын, атташе в Екатеринбурге, несколько раз попадал в ДТП и конфликтовал с патрульными, после чего лишился работы.

Жогорку Кенеш

Самат Ибраев Каныбек Иманалиев Рашид Тагаев

Самат Ибраев — депутат парламента, занимался стройбизнесом, президент Федерации фехтования и фонда имени манасчи Саякбая и поспособствовал съемкам фильма «Саякбай. Гомер XX века». Этой весной депутат вынес на общественное обсуждение проект закона «О Манасе и эпосе “Манас”». При этом в стране уже есть закон об «Эпосе “Манас”», принятый в 2011 году.

Летом журналисты «Экономиста» обнаружили у него незадекларированный бизнес. А в сентябре милиция начала процесс экстрадиции из Болгарии сына Ибраева Данияра, задержанного в городе София. Его подозревают в семи фактах мошенничества в особо крупном размере. Незадекларированная депутатом Ибраевым компания «Строймир» также фигурирует в этом скандале о мошенничестве.

Каныбек Иманалиев — депутат, известный шуточной цитатой о крокодиле в реке Нарын. Не раз участвовал в различных маршах и мирных митингах, демонстрировал отличное от большинства мнение в парламенте, голосовал против спорных законопроектов. На последних выборах был замечен за заседании партии «Мекеним Кыргызстан», в состав которой, однако, не вошел.

Рашид Тагаев был членом политического совета партии «Эмгек», экс-депутат парламента IV созыва. Экс-председатель парламентского комитета по безопасности, обороне, судебно-правовой реформе и правопорядку. Бывший сотрудник правоохранительных органов — в разные годы занимал посты главы Управления внутренних дел по Джалал-Абадской, Таласской и Ошской областям. В данный момент директор «Ошгаза».

Равшан Жээнбеков Бакыт Керимбеков Кубанычбек Исабеков

Бактыбек Калмаматов — экс-депутат, был зампредом в двух парламентских комитетах, по молодежной политике и по правопорядку. Председательствовал в комиссии, которая расследовала скандалы вокруг хаджа.

Равшан Жээнбеков — экс-депутат, оппозиционер правления Алмазбека Атамбаева, поддержавший, тем не менее, своего оппонента, когда тот стал оппозицией Сооронбаю Жээнбекову. До 6 октября находился в СИЗО по спорному обвинению из-за того, что в день штурма резиденции Атамбаева приехал поддержать его. Считал себя политзаключенным.

Бакыт Керимбеков — президент Федерации пауэрлифтинга, но также экс-депутат парламента. Этим летом он призвал Сооронбая Жээнбекова сложить полномочия — бывший депутат возложил на главу государства вину за всех тех, кто не смог пережить пандемию.

Кубанычбек Исабеков — гендир ОсОО «Нарын». Он же экс-вице-спикер парламента, который этим летом предлагал внести поправки в Конституцию. Бывший депутат и бывший советник премьера.

Партии, фонды, компании

Арслан Малиев Азамат Эсенбеков Куттумидин Базаркулов Медер Болгомбаев

Арсланбек Малиев баллотировался на выборах в 2017 году, кроме того подавал документы и в 2011 году. В ЦИК Малиев упомянут как президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, но он также известен, как лидер партии «Аалам».

Азамат Эсенбеков — бывший аким Московского района, по информации ЦИК, сейчас работает в «Альфателеком». В базе Минюста указан как директор молодежного патриотического движения «Жаш Муундар». Раньше был экспертом аппарата правительства.

Куттумидин Базаркулов — директор фонда «Дербиш», был директором Джалал-абадской ТРК. Работал на КТРК и ЭлТР, был главредом журнала «Адам» и претендовал на должность главы КТРК в 2019 году.

Медер Болгомбаев — гендиректор «Шоппинг онлайн центр», согласно базе минюста, он также директор компании развития «Чаа».

Бакыт Романов Турсун Жумабеков Имамидин Ташов Санжар Эрназаров

Бакыт Романов — известен как руководитель партии «Улуу биримдик», которую называли «партией националистов». Упомянут на сайте правительства как основатель Общественного фонда «Улуу-Баян».

Турсунбек Жумабеков — директор общества с ограниченной ответственностью «МЭНЭС».

Имамидин Ташов, застройщик и глава стройкомпании KG-group также решил участвовать в выборах президента. Хотя еще недавно думал только о депутатстве и баллотировался от партии «Замандаш». В 2017-18 годах его стройкомпанию обвиняли в обмане дольщики, Ташов факт обмана покупателей квартир отрицал.

Санжарбек Эрназаров — директор стройкомпании «Дари Строй«.

Тынчтык Акжолтоев Султан Аджиматов Адилет Маматов Бактыбек Жумагулов

Тынчтык Акжолтоев, бизнесмен, в базе Минюста указан как директор компании «Экспресс Транзит Логистика».

Султан Аджиматов — глава «Сервискомп KG». В 2014 году фигурировал в уголовном деле в качестве подсудимого.

Адилет Маматов — начальник отдела МП «Бишкекский санитарный полигон». В апреле 2019 года власти столицы объявили тендер на строительство завода, который будет сортировать твердые бытовые отходы. Руководителем проекта по строительству завода был Маматов.

Бактыбек Жумагулов — председатель фонда «Институт мира и развития Центральной Азии». Он же — экс-руководитель аппарата ЦИК.

Образование

Элеонора Турдубекова Анар Зарипова Карагач Исмаилова Жээнбек Искендеров Юлия Лилиенталь

Элеонора Турдубекова — заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища имени артиста балета Чолпонбая Базарбаева. До этого работала в Нацакадемии «Манас» и русском театре драмы, в кукольном театре, «Кыргызфильме» и Минкульте.

Анар Зарипова — доктор химических наук, декан в КНУ. Автор ряда научных работ, получала награду как лучший лектор. Председательствовала в комиссии Минобраза по химическому направлению.

Карагач Исмаилова указана, как учительница школы №44 города Бишкек, тоже намерена участвовать в выборах президента.

Жээнбек Искендеров — старший преподаватель Бишкекского многопрофильного горного колледжа.

Юлия Лилиенталь — преподавательница начальных классов. А еще она ведет канал на Youtube — ARBerlin Kanal. В нем она разобрала видео с Курсаном Асановым, когда того обвиняли в получении пакета с драгоценностями и документами от Алмазбека Атамбаева.

Безработные и пенсионеры

Ербол Токтогулов Кубанычбек Токтосунов Мирлан Калыбеков Ильгиз Товкеев Айбек Эркетаев Жаныбек Суюналиев Чынгыз Капаров Абдыкаар Сыдыков Анаркуль Араева Базарбай Темишов

Ербол Токтогулов упомянут в ЦИК, как безработный, но еще недавно он числился кандидатом в списке партии «Чон Казат» как начальник ПОМ ГУВД Чуйской области.

Кубанычбек Токтосунов упомянут, как безработный, но он известен как экс-руководитель Службы государственного советника президента КР по вопросам обороны, безопасности и правопорядка. А еще он возглавлял инициативную группу, которая добивалась возвращения кыргызских детей из Сирии.

Мирлан Калыбеков упомянут как безработный, но судя по году рождения и отчеству это экс-прокурор Баткенской области. Он баллотировался в депутаты от партии «Бир-Бол» на минувших выборах в парламент. Тогда его исключения из партии требовала сестра Мелиса Калыкова, осужденного на пожизненный срок за убийство прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Она заявила, что Калыбеков отдыхал вместе с убитым в день его убийства, а после пытал ее брата и добивался признания. Калыков не признает вину в убийстве. Девушка утверждала, что Калыкова уволили за нарушения. Партия «Бир Бол» все отрицала.

Кроме того, подали документы такие безработные, как Ильгиз Товкеев, Айбек Эркетаев, Жаныбек Суюналиев, Чынгыз Капаров, а также пенсионеры Абдыкаар Сыдыков, Анаркуль Араева, Базарбай Темишов.