В Кыргызстан прибыл гуманитарный груз из Узбекистана — для борьбы с коронавирусом. Кыргызстану передали 100 тысяч одноразовых перчаток и масок, 10 тысяч защитных комбинезонов, меднаборов для предотвращения вируса и тестов для выявления COVID-19, две тысячи защитных очков, тысячу коробок «Гепарина», пять тысяч — «Ремдесевира», четыре тысячи упаковок натрий-хлора (по 100 мл), 20 тысяч систем капельниц и 60 тысяч одноразовых шприцов.



«От имени Правительства Кыргызской Республики хочу выразить глубокую благодарность Правительству Республики Узбекистан за предоставленную помощь в сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации. Это не первая по счету гуманитарная помощь, направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией», — поблагодарила соседей вице-премьер Эльвира Сурабалдиева.

Узбекистан решил помочь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом после прошедшего саммита ШОС и встречи узбекского премьера с главой кыргызского МИД. Кыргызский МИД также обращался за помощью к Казахстану, России и Евросоюзу. Россия сообщила, что возобновляет финансовую поддержку Кыргызстана. А США выделит Кыргызстану деньги на проведение парламентских и президентских выборов. Китай дал Кыргызстану отсрочку по выплатам внешнего долга. Кыргызстан должен Китаю более $2 млрд с учетом процентов.

На фоне пандемии коронавируса и политических потрясений в Кыргызстане начался экономический кризис. Дефицит бюджета достиг рекордных 35,6 млрд сомов, а внешние кредиторы и доноры приостанавливают финансовые вливания в республику.