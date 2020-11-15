Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Кыргызстан, Россия, Беларусь, Казахстан и Армения, ратифицировали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС.

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС — документ, который дает равные условия для получения пенсий для трудящихся в любой стране союза.

«Размеры пенсий не могут быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании местожительства трудящегося (члена семьи) на территории другого государства-члена», — указано в документе.

То есть, любой гражданин из страны-участницы союза, работающий в одной из стран ЕАЭС, будет получать свою пенсию в зависимости от отчислений. При этом, получение пенсии происходит по законодательству той страны, где находится трудящийся.

Если гражданин Кыргызстана долгое время проработал в России, но вернулся обратно, он может экспортировать деньги из других пенсионных систем. Эта система распространяется на все страны ЕАЭС.

*Примечание — соглашение распространяется на трудящихся, которые начали пенсионные отчисления после ратификации документа всеми странами ЕАЭС, то есть после того как он вступил в силу.

Сам документ был подписан еще в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Но ратификация затянулась почти на год.

«Соглашение дает нашим гражданам уверенность в своем будущем, что, даже работая в другой стране, они будут обеспечены пенсией», — говорил после подписания соглашения вице-премьер-министр Жениш Разаков.

В Социальном фонде Кыргызстана среди преимуществ соглашения выделяют возможность работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии, а также экспорт пенсии.

Кыргызстан, Беларусь и Армения были первыми странами, ратифицировавшими соглашение, а Казахстан и Россия ратифицировали документ лишь в ноябре 2020 года.

До подписания соглашения кыргызстанцы, работающие в России, делали отчисления в российскую пенсионную систему, но по итогу они не могли получать пенсию в России, а также не могли экспортировать отчисления на родину.