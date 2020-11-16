В Бишкеке 13 ноября в «Асанбай Центре» остановили концерт из-за большого скопления людей во время пандемии.

Чтобы остановить концерт, к публике вышел аким Октябрьского района Константин Куценко, который заявил, что «мероприятие не согласовано».

Видео опубликовал телеграм-канал «Сейчас КГ».

При этом публика, собравшаяся на концерт, осталась недовольна.

На отмену концерта отреагировала и вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. На своей странице в Фейсбуке она поблагодарила Куценко от имени медиков и волонтеров.

«На 1,5 млн населения — больниц, точнее врачей, в сезон ОРВИ, при массовом (+сезонном) заполнении коек — банально не хватит», — написала она.

По данным Республиканского штаба, в Кыргызстане за время пандемии выявили 66 983 случая заражения COVID-19. С выздоровлением выписали 57 760 пациентов. Скончались за время пандемии 1 203 пациента с коронавирусом и внебольничной пневмонией.