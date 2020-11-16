В пресс-службе мэрии Бишкека сообщили, что на сессии Бишкекского городского кенеша (БГК) 19 ноября рассмотрят вопрос о безвозмездной передаче трехкомнатной квартиры чемпионке мира по женской вольной борьбе Айсулуу Тыныбековой.

По данным муниципалитета, в горкенеш был внесен проект постановления БГК о передаче спортсменке муниципальной квартиры с учетом ее высоких заслуг в развитии спорта.

Ранее экс-президент Сооронбай Жээнбеков вручил Тыныбековой сертификат и ключи от квартиры после ее победы на чемпионате мира в сентябре 2019 года.

Позже оказалось, что эта квартира в доме №191 по улице Московской перешла в муниципальную собственность города после конфискации у бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева.

Айсулуу Тыныбекова заняла первое место на чемпионате мира по борьбе в Казахстане и получила путевку на Олимпийские игры 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 эта Олимпиада пройдет летом 2021 года.

Она стала первым человеком из Кыргызстана, получившим звание чемпиона мира по борьбе.

Тыныбекова — борчиха вольного стиля и трехкратная чемпионка Азии. Она дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали.

Квартирный вопрос

Это не первое заседание БГК, на котором будет решаться вопрос о передаче квартиры чемпионке.

На заседании Бишкекского горкенеша 10 июня возник спор о количестве квартир, выданных Тыныбековой государством.

Тогда глава управления муниципального имущества Нурбек Тынаев предложил оформить квартиру, подаренную спортсменке президентом, в рамках постановления БГК от 14 февраля 2020 года.

В рамках этого постановления право получить жилье от муниципалитета на безвозмездной основе дается чемпионам Олимпийских игр и чемпионам мира по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр.

Депутатка Гульнара Молдобаева попросила уточнить, действительно ли об этой квартире идет речь и насколько Тыныбекова нуждается в жилье.

«Насколько я знаю, Тыныбековой уже выделили квартиру со стороны государства. Потом частные спонсоры выделяли. Получается, мы третью квартиру выдаем? Вы проверяли, насколько реально она нуждается? Я не спорю по поводу ее заслуг, я говорю, что у нас есть более нуждающиеся лица — сироты, которые без квартир на улице сидят», — сказала Молдобаева.

Тынаев уточнил, что речь идет о той квартире, сертификат на которую ей выдал Жээнбеков.

Однако официального постановления президента не было, поэтому депутаты предложили узаконить выдачу квартиры в рамках постановления БГК.

Тренер спортсменки и официальный представитель Тыныбековой Нурбек Изабеков заявил, что квартиру борчихе должны были выдать еще в 2017 году, когда она выиграла бронзовую медаль на Чемпионате мира. Но ее выдали только в 2019, когда она завоевала золото.

«Впервые в истории за 27 лет Кыргызстан получил золотую медаль на чемпионате мира. И то, что некоторые депутаты [горкенеша] поднимают этот вопрос немного задевает гордость. Надо было поднимать его, когда до этого выдавали квартиры другим деятелям культуры и спорта», — сказал Изабеков в интервью «Клоопу».

По поводу квартиры, подаренной Тыныбековой частными лицами, Изабеков сказал, что это «другой вопрос».

«То, что говорится о том, что эта квартира была выдана компанией, еще не значит, что ей ее выдадут. Это просто слова. Эту квартиру еще не построили даже. Квартиры выдавались спортсменам от государства за высокие показатели и до Айсулуу. Например, Каныбеку Осмоналиеву, Канату Бегалиеву и другим», — рассказал тренер женской сборной Кыргызстана.

13 декабря 2019 года Тыныбекова опубликовала в инстаграме пост о том, что частная компания подарила ей однокомнатную квартиру.

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта подает на рассмотрение в мэрию список спортсменов, достигших высоких показателей на международных соревнованиях, для получения жилья.

«В этом случае, Аппарат президента напрямую с мэрией работал. Мы просто информировали общественность, Аппарат президента и правительство о том, что она [Айсулуу Тыныбекова] стала чемпионкой мира», — рассказала специалистка пресс-службы госагентства.

По словам тренера Тыныбековой, из-за подготовки к Олимпиаде у спортсменки не было времени переехать в квартиру. И только теперь, когда из-за пандемии коронавируса Олимпиаду перенесли на следующий год, она приступила к мелкому ремонту жилья и подготавливает его к въезду.