Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) сообщила, что в Кыргызстане выявили очередную схему по выводу из страны 1 млрд сомов.

По данным ведомства, деньги вывозили под видом оплаты за товар. Следствие установило, что незаконные действия преступной группы нанесли государству ущерб более чем 347 млн сомов.

Кроме этого, задержан один из подозреваемых, который фактически вывозил из Кыргызстана деньги. Его водворили в СИЗО-1. Финпол продолжает расследование, чтобы найти причастных к выводу средств из страны.

Ранее финпол уже выявил схему по выводу из Кыргызстана средств в Китай под видом оплаты за товар. Тогда ведомство выявило, что из страны вывезли более 1,1 млрд сомов.

А подозреваемого курьера, который занимался перевозкой денег в Китай суд решил заключить под стражу в СИЗО-1.

Это не первая подобная схема по выводу денег из Кыргызстана. Одну из самых крупномасштабных схем выявили журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в своем расследовании о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.

Один из главных фигурантов расследования — бывший таможенник Райымбек Матраимов — курировал сеть курьеров, которые вывозили из Кыргызстана за рубеж сотни миллионов долларов, полученных незаконным путем.

Самого Матраимова задержали после смены власти в стране, но отпустили на следующий день. Он согласился выплатить 2 млрд сомов государству.