Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с коронавирусом — два в Бишкеке и два в Таласской области.

Всего за весь период пандемии в Кыргызстане зафиксировали 1 203 среди пациентов с COVID-19.

По данным штаба за сутки выявили 479 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в Бишкеке.

Бишкек — 169;

Чуйская область — 77;

Джалал-Абадская область — 64;

Иссык-Кульская область — 59;

Баткенская область — 45;

Ош — 26;

Таласская область — 23;

Ошская область — 15;

Нарынская область — 1.

Всего за все время пандемии в стране выявили 66 983 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 439 пациентов. Всего за время пандемии выписали 57 760 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 6 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 735 медиков, из которых всего выздоровели 3 499 медработников.