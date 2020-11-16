Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с коронавирусом — два в Бишкеке и два в Таласской области.
Всего за весь период пандемии в Кыргызстане зафиксировали 1 203 среди пациентов с COVID-19.
По данным штаба за сутки выявили 479 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в Бишкеке.
- Бишкек — 169;
- Чуйская область — 77;
- Джалал-Абадская область — 64;
- Иссык-Кульская область — 59;
- Баткенская область — 45;
- Ош — 26;
- Таласская область — 23;
- Ошская область — 15;
- Нарынская область — 1.
Всего за все время пандемии в стране выявили 66 983 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 439 пациентов. Всего за время пандемии выписали 57 760 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 6 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 735 медиков, из которых всего выздоровели 3 499 медработников.