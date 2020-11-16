УВД Араванского района Ошской области начало досудебное производство по факту угроз в отношении певца-пародиста Жаныбека Аттокурова. Правоохранительные органы зарегистрировали данный факт по статье «Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья».

«12 ноября Аттокуров обратился с заявлением, сейчас ведется следствие […]. Следствию было поручено привести подозреваемых. Чтобы выяснить, чей голос был на аудиозаписи была назначена экспертиза», — сообщил пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев.

Что произошло?

Жаныбек Аттокуров выпустил шуточное произведение под названием «песня-жалоба Араванского народа Садыру Жапарову», где он рассказал о цементном заводе «Араван», который наносит вред экологии района. Данный завод принадлежит семье депутата Жогорку Кенеша Азамата Арапбаева.

Также пародист поет о том, что грузовики завода разрушили дороги, и теперь она стала как «рваная постель». В конце песни Аттокуров заявляет, что «от завода Кыргызстану пользы нет» и просит Жапарова приехать в Араван.

Спустя время Аттокуров заявил об угрозах со стороны директора завода «Араван» и депутата Ошского горкенеша Данияра Атабаева. Певец также разместил запись якобы голоса Атабаева, который материт его и угрожает изнасилованием. Человек на записи говорит, что может сжечь дом сестры Аттокурова.

Сам Данияр Атабаев сообщил «Азаттыку», что «распространяемая в интернете запись не имеет к нему отношения».

Аттокуров рассказал «Клоопу», что милиция не может вызвать на допрос Атабаева, так как тот «находится в больнице». Также, по словам Аттокурова, к нему поступают угрозы от других сотрудников завода — пародист прислал в нашу редакцию аудиозаписи.

«Ты голову себе не морочь Жаныбек. В один день у тебя может нога сломаться. Могут даже обе ноги сломаться. Это не угрозы, не это самое […] Я тебя отсюда выселю, ты в Ноокате больше жить не сможешь!» — сказал человек по имени Каныбек, который представился сотрудником завода.