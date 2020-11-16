Митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева у Верховного суда. Фото Апрель ТВ

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева вышли на митинг у здания Верховного суда. В акции приняли участие супруга бывшего президента Раиса Атамбаева и несколько депутатов парламента из фракции СДПК.

Собравшиеся были недовольны тем, что Верховный суд в очередной раз отложил заседание по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Митингующие вошли в здание суда с требованием, чтобы к ним вышла председатель Верховного суда Гулбара Калиева и объяснила причину переноса.

Адвокат бывшего президента Замир Жоошев сообщил журналистам, что Верховный суд 16 ноября должен был рассмотреть заявления об отмене решений районного и городского судов по делу о незаконном освобождении Батукаева и отправке дела на новое рассмотрение.

Жоошев также сообщил, что разбирательство отложено на 30 ноября в связи с болезнью одного из судей.

Атамбаев был признан виновным районным и городским судом в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Точку в этом деле должен поставить Верховный суд.

Сейчас Атамбаев находится в колонии №47 и ожидает приговора по обвинениям, связанным со штурмом в Кой-Таше и незаконным обогащением.

Атамбаев и дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец.

Других фигурантов дела, которых обвиняли в незаконном освобождении Батукаева, приговорили к штрафам.