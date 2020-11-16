В Молдове прошел второй тур голосования за президента. По уже подсчитанным голосам, побеждает экс-премьер-министресса, которая продвигает «прозападные» идеи — Майя Санду. Она обогнала действующего «пророссийского» президента Игоря Додона и во время первого тура выборов 1 ноября.

По данным молдавской ЦИК, за 48-летнюю кандидатку проголосовали 57,75% избирателей, за Додона — 42,25%. Сейчас обработано 100% всех голосов.

Во втором туре, несмотря на эпидемию коронавируса, явка избирателей составила больше, чем в первом: 1 млн 650 тысяч против около 1 млн 200 тысяч.

По данным русской службы BBC, за Санду проголосовали крупные города Молдовы, молодежь и крупные диаспоры из европейских стран. А за действующего президента в основном проголосовали сельские районы и соотечественники из России.

Кто такая Майя Санду?

Санду по образованию экономистка, училась в Гарвардском университете, а также была советницей исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне.

С июня по ноябрь 2019 года она возглавляла правительство Молдовы, а в 2012-2015 годах министерство образования, культуры и исследований.

В 2016 году Санду избрали лидеркой ее же проевропейской партии — «Действие и солидарность». Политобъединение продвигает идеи сближения Молдовы со странами Запада, евроинтеграцию, эффективную систему образования и жесткую борьбу с коррупцией.

В 2019 году Партия Социалистов Республики Молдова, в которую входил раньше Додон, инициировала вотум недоверия кабмину Санду. Официальной причиной называют недовольство работой правительства.

При этом русская служба BBC выделяет еще две возможные причины отставки кабмина Санду: сговор между влиятельным беглым молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком и социалистами Додона, а также «излишняя прозападность» Санду для Москвы.

В первом туре голосования за президента Молдовы участвовало 8 кандидатов. Однако по итогам подсчета голосов больше всего набрали Санду и Додон — 36,16% против 32,61%.

После объявления второго тура кандидатуру Санду поддержали ее бывшие оппоненты в этой гонке, а также президент Румынии Клаус Йоханнис. При этом, ни один из экс-конкурентов не вызвался поддержать Додона.

Это не первое противостояние Додона и Санду на президентских выборах. В 2016 году они также прошли во второй тур голосования, однако тогда победил действующий президент.