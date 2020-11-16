Депутат парламента Омурбек Бакиров предложил сократить количество судей Конституционной палаты с 11 до 9 человек. Он вынес на общественное обсуждение поправки в Конституционный закон «О Конституционной палате Верховного суда».

По действующему законодательству в Конституционной палате работают 9 судей, председатель и его заместитель. Законопроект предлагает оставить 7 судей, председателя и зампредседателя.

«Одной из причин изменения количества судей являются проблемы с дефицитом республиканского бюджета. Сокращение количества судей КП на две единицы позволит сэкономить 2 млн 534 тыс 24 сома в год», — отметил Бакиров.

По мнению депутата, такое количество судей не позволяет палате прийти к единому мнению и вынести правильное решение.

«Исследования количественного состава органов конституционного контроля показывают, что необоснованное увеличение количества судей коллегиального судебного органа приводит к определенным трудностям. Каждый судья приходит в суд со своим жизненным опытом, установками и представлениями о правильном, поэтому при большом размере суда достичь компромисса и сбалансированного решения становится затруднительным», — сообщается в справке-обосновании.

Депутат отмечает, что 11 судей Конституционной палаты — это слишком большое количество для населения Кыргызстана в 6,3 млн человек.

«По моему убеждению, количественный состав судей Конституционной палаты является чрезмерным и неоправданно высоким с учетом численности населения страны и количества поступающих в КП обращений по вопросам конституционного контроля», — считает Бакиров.

Конституционная палата

Конституционная палата при Верховном суде была создана после реформы Конституции в 2010 году. До этого в Кыргызстане работал Конституционной суд.

Тогда эксперты Венецианской комиссии, привлеченные к работе над проектом Конституции 2010 года, высказывали озабоченность тем, что в стране упразднили Конституционный суд.

По их мнению, тот факт, что Конституционная палата будет работать при Верховном суде, может повлиять на ее независимость.

Кроме того, эксперты отмечали сокращение влияния Конституционной палаты по сравнению с судом.

Конституционный суд имел следующие полномочия:

признавать неконституционными законы и иные нормативные правовые акты в случае их противоречия Конституции;

давать официальное толкование норм Конституции;

давать заключение о конституционности выборов президента;

давать заключение на отрешение от должности президента;

давать заключение к проекту закона об изменениях и дополнениях в Конституцию.

При этом, полномочия Конституционной палаты были сокращены: