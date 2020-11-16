Экс-президентка Роза Отунбаева поддерживает парламентскую систему правления, а возвращаться к старым вариантам Конституции не видит смысла. Об этом она заявила во время интервью с Эркином Рыскулбековым в программе «Вечер трудного дня», опубликованном 12 ноября.

«Как человек, который ввел в действие нынешнюю Конституцию в 2010 году, я могу открыто сказать, что я придерживаюсь парламентской системы. Все говорят, что надо быть, как в Америке. Но президентская система специфична лишь для Америки. Потому что США — федеративная страна, в каждом штате которой, считай, есть свою Конституция, устав», — подчеркнула экс-президентка.

Отунбаева привела в пример также Францию, в которой президент «решает многое», но и парламент играет «важную» роль.

«Не только в Европе, но и в процветающих азиатских странах — Япония, Корея, Малайзия, Сингапур — парламентская система. […] Нас сейчас спасает лишь Конституция — закон. Нам нельзя выходить за ее рамки. Весь мир наблюдает за нами», — сказала экс-президентка.

Она добавила, что многие хотят вернуться к первой Конституции 1993 года, потому что она была «самой лучшей». Но, по ее мнению, это невозможно, так как с тех пор были приняты сотни законов и облик полотна Конституции совсем изменился.

«Писать Конституцию — не простое дело, просто не отщипнешь с разных мест кусочки. Конституция — это отдельный организм, если вытащить один кирпич, то он может распасться», — считает Отунбаева.

Экс-президентка отметила, что для того, чтобы провести референдум одновременно с досрочными президентскими выборами 10 января «слишком мало времени».

«Я не знаю, как они успеют до этого времени пройти все процедуры — на них нужно минимум полгода. После всех внутренних процедур ее направят Венецианской комиссии, которая должна оценить, насколько проект Конституции отвечает международным нормам», — пояснила Отунбаева.

Также она заявила, что не согласна с мнением Жапарова о том, что партийная система «разрушила» Кыргызстан, так как это всего лишь «первые шаги» государства на пути становления, а «таким путем идет весь мир».

По ее мнению, сейчас перед властями стоит куда более важный вопрос — борьба с коронавирусом. Отунбаева считает, что «первое лицо государства должно лично ими заняться», тогда его примеру последуют и губернаторы, и мэры городов, и айыл окмоту.

«Я вхожу в панъевропейскую комиссию по COVID-19 Всемирной организации здравоохранения. Мы анализируем ситуацию в мире. Недавно вышел анализ наших НПО того, как COVID-19 повлиял на жизнь простого народа. Это очень важный документ, сегодня он равен той же Конституции. Надо срочно его рассмотреть и принять меры», — считает экс-президентка.

Отунбаева добавила, что сейчас политики, ушедшие в результате революции в 2010 году, снова возвращаются к власти, «стряхивая пыль с плеч, как будто ничего и не было».

К ним же она причислила представителей трех партий, «виновных» в протестах после прошедших 4 октября парламентских выборов — «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан».

«Никто не несет ответственности. Только военные, которые стреляли в 2010 году, отсидели свои сроки. С каким лицом они снова приходят на руководящие должности? Например, сейчас юрист Бакиева пишет Конституцию», — сказала экс-президентка.

По ее словам, этот же юрист во времена ее депутатства в 2007-2010 годы, внес на рассмотрение законопроект, по которому при болезни Курманбека Бакиева власть переходит к его сыну Максиму.

«И теперь он через десять лет, когда политика и общество так продвинулись вперед, пишет Конституцию. Удивляюсь, по какому уму он сейчас пишет ее», — заключила Отунбаева.