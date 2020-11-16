Ректорка Кыргызской государственной медакадемии имени Ахунбаева (КГМА) Индира Кудайбергенова сообщила, что Пакистан исключил из «черного списка» четыре ВУЗа Кыргызстана, в которых студентов готовят к профессиям, связанным с медициной.

Теперь дипломы КГМА, ОшГУ, КРСУ и МВШМ (Высшая школа медицины при МУК) снова признаются пакистанской Комиссией по лицензированию. Это также подтверждает сайт Пакистанской медицинской комиссии.

По данным Минобразования, в Кыргызстане 19 ВУЗов осуществляют подготовку специалистов по медицинским направлениям.

В 2019-2020 учебном году в них поступили 4 тысячи пакистанских студентов, всего там обучается 6 788 граждан Пакистана.

«Черный список»

В конце октября министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев на встрече с ректорами медицинских ВУЗов сообщил, что Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них.

По данным министерства, причина в том, что 90% пакистанцев, выпустившихся из ВУЗов Кыргызстана, не могут сдать обязательный медицинский экзамен в Пакистанском медицинском совете. Кроме того, в Пакистане их дипломы не признаются.

В ведомстве отметили, что, по мнению руководства, сложившаяся ситуация связана с низким качеством подготовки специалистов.

«Абсолютное большинство вузов не прошли международную аккредитацию, в то время как заинтересованность в качественной подготовке иностранных студентов по медицинским направлениям должна быть в приоритете самих вузов», — отметили в ведомстве.

В Минобрнауки отметили, что будет усилен лицензионный контроль за деятельностью вузов, особенно по медицинским направлениям, так как ситуация «негативно влияет на инвестиционный климат КР, в частности, на экспорт образования».

Министр Бейшеналиев призвал вузы ужесточить входные требования к пакистанским студентам, чтобы повысить общие показатели успеваемости. Он также поручил ВУЗам решить проблемы своих иностранных студентов, повысить качество образования и провести международную аккредитацию.

В случае невыполнения поставленных задач лицензия вуза будет пересмотрена.

Ректоры учебных заведений также обсудили варианты предложить Пакистану пересмотреть черный список и исключить из него те ВУЗы, которые в 2016 году были рекомендованы Пакистанским медицинским советом.

По их мнению, пакистанская сторона может создать новую независимую комиссию с целью оценки предоставляемых вузами услуг, а сами ВУЗы – сгруппировать вузы зависимости от соответствия требованиям постепенно вывести их из черного списка.

Позже это предложение было принято – была создана кыргызско-пакистанская комиссия. Она должна проверить лицензии вузов, а также критерии отбора студентов.

«Министр образования встретился с послом Пакистана в Кыргызстане, было решено создать комиссию. Такая же комиссия уже проводила мониторинг в 2016 году. Прежде чем принимать такое решение, нужно было изучить вопрос на месте. Мы считаем, что решение было принято без знания всех обстоятельств», – сказала представительница Минобрнауки Чынара Мааткеримова.