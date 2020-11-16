Скончалась заслуженный врач Кыргызской Республики Дамира Байзакова. Она болела тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщил руководитель Национального центра онкологии Эрнис Тилеков.

Он рассказал, что Байзакова, работавшая в детском отделении Национального центре онкологии, скончалась в ночь на 16 ноября. Она лечилась от коронавируса в Республиканской инфекционной больнице.

Дамире Байзаковой было 62 года. Ранее она несколько лет руководила детским отделением онкологии.

За последние сутки в Кыргызстане выявлено 479 новых случаев COVID-19, среди них 20 медиков. Всего за время пандемии выявили 3 735 случаев заражения коронавирусом среди медработников, из них с выздоровлением выписали 3 499 медиков.

По данным минздрава на 13 ноября, компенсации в размере 200 тысяч сомов были выплачены 377 медработникам, собравшим все необходимые документы для получения выплат. Еще 103 заявки были одобрены.

Также минздрав сообщил, что семьям 27 погибших медиков были выплачены компенсации в размере 1 млн сомов.

За время пандемии от последствий коронавируса в Кыргызстане скончались 86 медиков.

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