Пресс-служба УВД Оша сообщила, что на балконе одной из квартир в Оше нашли тело младенца в пакете. Мать новорожденного заявила, что ребенок родился после того, как ее изнасиловали.

По данным УВД Оша, следственная группа отказалась давать какую-либо информацию по этому делу в целях безопасности девушки.

Ранее издание Kaktus.media сообщало, что 2 ноября в милицию обратилась женщина, которая во время уборки на балконе своей квартиры нашла тело новорожденного младенца, завернутое в пакет. По данным издания, женщина рассказала, что сдавала эту квартиру молодой девушке.

По предварительным данным, ребенок умер 16 октября. По словам подозреваемой, ребенок родился мертвым, и она испугавшись, положила его в пакет и спрятала на балконе. Издание также сообщает, что девушка должна пройти психиатрическую экспертизу.

В УВД Оша сообщили, что девушка написала заявление об изнасиловании на мужчину, от которого родила. Назначена экспертиза, следственная группа ведет проверку.