Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции по делу Гулжан Пасановой, которая убила мужа, пытаясь защититься. Об этом «Клоопу» рассказала адвокатка заключенной Мухае Абдураупова.

Ошский областной суд сократил наказание Пасановой с 9 до 6 лет лишения свободы, также она должна выплатить 90 тысяч сомов штрафа в пользу государства. Это решение пытались обжаловать обе стороны процесса.

«Кассационную жалобу подали родственники погибшего, чтобы ужесточить наказание. А мы подали, чтобы приняли в учет домашнее насилие, что возможно с ее стороны был аффект или необходимая оборона. Однако и родственникам отказали, и нам отказали», — рассказала адвокатка.

Общественный фонд «Позитивный диалог» написал, что в ходе процесса Абдураупова снова обратила внимание судейской коллегии на отказ предыдущих судей в проведении психолого-психиатрической экспертизы.

Также судьям напомнили об отказе домкома и женсовета, которые «побоялись» сделать протокол об условиях проживания Пасановой, и о самом факте домашнего насилия над подсудимой на протяжении 7 лет.

Приговор и обжалование

Ошский горсуд 5 марта 2020 года по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» приговорил Пасанову к 9 годам лишения свободы и выплате 90 тысяч сомов штрафа.

После апелляции защиты 17 июня Ошский облсуд оставил в силе решение первой инстанции, но сократил срок наказания на треть. Так Пасанова должна пробыть в заключении еще 5 лет — по словам ее адвокатки, женщину задержали 20 ноября 2019 года.

Ранее женщина отказывалась обжаловать свой приговор из-за давления родственников покойного мужа.

«На суде Пасанова заявила, что ударила мужа в целях самообороны, но не хотела его убивать. Я спросила клиентку: “Будем жаловаться в Верховный суд?”, она ответила: “Нет”. Она сказала, что родственники мужа давят на ее родителей и вдобавок она не хочет, чтобы это дело мешало работе ее брата [который работает милиционером]», — сказала Абдураупова после заседания Ошского облсуда.

Кроме того, 12 июня адвокатка обратилась с заявлением в Генпрокуратуру из-за поступающих в адрес Пасановой угроз. Она предполагает, что угрожавшие ей люди могут быть родственниками покойного.

В свою очередь родственники умершего опровергли слова адвокатки. Они также заявляли «Клоопу», что не согласны с сокращением срока по амнистии и намерены обжаловать его в Верховном суде.

Как и на предыдущем судебном процессе, перед зданием Верховного суда в поддержку Пасановой собрались активистки. Они держали в руках плакаты с надписями: «Пока власти бездействовали, она защищала себя сама» и «Мы требуем справедливого суда!».

Фото: ОФ «Позитивный диалог»

Дело Гулжан Пасановой

19 ноября 2019 года 46-летний муж Пасановой в алкогольном опьянении напал на супругу с ножом — но промахнулся. 29-летняя женщина схватила арматуру и ударила мужа несколько раз по голове. В больнице мужчину не успели спасти — он потерял много крови.

Пасанова была задержана на похоронах мужа. Она признала, что ударила мужа по голове, но сделала это в целях самообороны.

Фонд Клуни (учредители — британская юристка Амаль Клуни и ее супруг, актер Джордж Клуни) наблюдает за судебным процессом Пасановой. В мае 2020 года фонд опубликовал доклад, в котором рассказал о нарушении прав осужденной.

Представители фонда призвали Ошский областной суд освободить женщину. Правозащитники считают, что Пасанова подвергалась семейному насилию и убила мужа в процессе самообороны.

Пресс-служба областного суда заявила, что они в курсе доклада фонда Клуни и судья, рассматривавший дело учел доводы правозащитников. Однако защитница Пасановой в интервью «Клоопу» опровергла эту информацию.

«Областной суд не рассмотрел его — никак, нигде не указал даже, принимает его или нет. А потом они [представители Фонда Клуни] писали письмо-обращение в Верховный суд с просьбой учесть это заключение. Но Верховный суд тоже никак во внимание не принял», — сказала Абдураупова.

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