Кыргызстан сейчас стоит на распутье: либо мы станем авторитарной страной, где власть сконцентрирована в одних руках и правитель делает с нами всё, что хочет; либо мы всё же наконец-то будем жить в свободной, безопасной и открытой стране.

Один из механизмов, который гарантирует нам свободу — это честные выборы. Когда мы научимся проводить выборы без нарушений, тогда можно будет говорить о том, что революция в нашей стране наконец-то случилась и принесла полезные результаты.

Как убедиться в том, что выборы президента 10 января 2021 году будут справедливыми для всех кандидатов?

Надо проследить буквально за каждым участком по стране, фиксировать каждое нарушение и моментально все публиковать в СМИ, а затем подавать жалобы. И это абсолютно реалистично.

Мы намерены охватить каждое село и, по возможности, каждый участок в стране. Для этого нам нужно набрать больше двух тысяч наблюдателей со всех уголков Кыргызстана.

Кто мы такие?

«Клооп» — это одно из самых популярных изданий в стране, выпускающее серьезные и важные расследования. Мы не поддерживаем никакие политические силы и придерживаемся международных стандартов журналистики.

Например, именно беспристрастность и борьба за правду помогли нам совместно с изданием «Азыттык» и расследовательской сетью OCCRP доказать, что клан Матраимовых причастен к незаконному вывозу из страны 700 млн. долларов.

Мы доказали, что власти Кыргызстана на протяжении многих лет незаконно и массово продавали участки в парке Ата-Тюрк. Наше расследование «Самарагейт» показало, как власти использовали махинации на президентских выборах 2017 года.

Что мы хотим и почему это важно?

В самом главном документе страны — Конституции, написано: «Народ Кыргызстана является единственным источником государственной власти». Это было доказано не раз революциями в стране. Но в мирное время единственная возможность показать свою власть у людей это выборы.

Поэтому так важно ходить на выборы. Мы часто слышим, что выборы в Кыргызстане без выбора, а власти уже сами выбрали победителя. Именно это и стало причиной последнего переворота в стране.

Нет стопроцентной гарантии, что на президентских выборах в январе 2021 года действующие власти не будут использовать массовый подвоз госслужащих, подкуп прямо на территории участка и другие махинации для нечестной победы.

Только честные выборы обеспечат легитимную победу следующему президенту страны. «Клооп» намерен проследить за участками по всей страны в день выборов, чтобы кыргызстанцы убедились в их прозрачности и справедливости.

Как это будет работать?

До 10 декабря 2020 года мы наберем больше 2000 человек. Наши крутые специалисты по праву, журналисты и видеографы научат вас обращать внимание на важные нарушения. Мы покажем вам как правильно все фиксировать на камеру, составлять акты о нарушениях и присылать нам для моментальной публикации на огромную аудиторию.

На прошедших парламентских выборах четвертого октября мы собрали около 200 наблюдателей, которые в режиме реального времени публиковали все нарушения на сайте Клоопа. Нам удалось зафиксировать массовый подвоз избирателей, их подкуп и составить десятки актов о нарушениях. Наши наблюдатели проделали колоссальную и потрясающую работу.

Теперь же нас будет в 10 раз больше и эта будет самая огромная сеть наблюдателей в истории независимого Кыргызстана! Только представьте насколько страшно кому-либо будет совершать махинации, когда наши наблюдатели будут следить за ходом голосования практически на каждом участке в стране.

ЦИК обещает реагировать на все нарушения, которые будут выдаваться в СМИ. Если наши наблюдатели зафиксируют нарушения со всеми доказательствами, наши юристы будут требовать их тщательной проверки в день выборов и после.

Если кто-то попытается оказать на вас давление, мы организуем для вас любую требующуюся помощь: от услуг юриста до экстренной эвакуации.

Кто может подать заявку?

Абсолютно все граждане страны старше 18 лет. Нам не важен ваш язык общения, ваше место работы и ваше место жительства. Самое главное, чтобы у вас было желание помочь стране провести честные и справедливые выборы.

Вы должны быть готовы к интенсивному обучению в декабре 2020 года.

Вы с нами?

Если да, то здорово! Тогда заполните заявку ниже.