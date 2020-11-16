Кыргызстан сейчас стоит на распутье: либо мы станем авторитарной страной, где власть сконцентрирована в одних руках и правитель делает с нами всё, что хочет; либо мы всё же наконец-то будем жить в свободной, безопасной и открытой стране.
Один из механизмов, который гарантирует нам свободу — это честные выборы. Когда мы научимся проводить выборы без нарушений, тогда можно будет говорить о том, что революция в нашей стране наконец-то случилась и принесла полезные результаты.
Как убедиться в том, что выборы президента 10 января 2021 году будут справедливыми для всех кандидатов?
Надо проследить буквально за каждым участком по стране, фиксировать каждое нарушение и моментально все публиковать в СМИ, а затем подавать жалобы. И это абсолютно реалистично.
Мы намерены охватить каждое село и, по возможности, каждый участок в стране. Для этого нам нужно набрать больше двух тысяч наблюдателей со всех уголков Кыргызстана.
Кто мы такие?
«Клооп» — это одно из самых популярных изданий в стране, выпускающее серьезные и важные расследования. Мы не поддерживаем никакие политические силы и придерживаемся международных стандартов журналистики.
Например, именно беспристрастность и борьба за правду помогли нам совместно с изданием «Азыттык» и расследовательской сетью OCCRP доказать, что клан Матраимовых причастен к незаконному вывозу из страны 700 млн. долларов.
Мы доказали, что власти Кыргызстана на протяжении многих лет незаконно и массово продавали участки в парке Ата-Тюрк. Наше расследование «Самарагейт» показало, как власти использовали махинации на президентских выборах 2017 года.
Что мы хотим и почему это важно?
В самом главном документе страны — Конституции, написано: «Народ Кыргызстана является единственным источником государственной власти». Это было доказано не раз революциями в стране. Но в мирное время единственная возможность показать свою власть у людей это выборы.
Поэтому так важно ходить на выборы. Мы часто слышим, что выборы в Кыргызстане без выбора, а власти уже сами выбрали победителя. Именно это и стало причиной последнего переворота в стране.
Нет стопроцентной гарантии, что на президентских выборах в январе 2021 года действующие власти не будут использовать массовый подвоз госслужащих, подкуп прямо на территории участка и другие махинации для нечестной победы.
Только честные выборы обеспечат легитимную победу следующему президенту страны. «Клооп» намерен проследить за участками по всей страны в день выборов, чтобы кыргызстанцы убедились в их прозрачности и справедливости.
Как это будет работать?
До 10 декабря 2020 года мы наберем больше 2000 человек. Наши крутые специалисты по праву, журналисты и видеографы научат вас обращать внимание на важные нарушения. Мы покажем вам как правильно все фиксировать на камеру, составлять акты о нарушениях и присылать нам для моментальной публикации на огромную аудиторию.
На прошедших парламентских выборах четвертого октября мы собрали около 200 наблюдателей, которые в режиме реального времени публиковали все нарушения на сайте Клоопа. Нам удалось зафиксировать массовый подвоз избирателей, их подкуп и составить десятки актов о нарушениях. Наши наблюдатели проделали колоссальную и потрясающую работу.
Теперь же нас будет в 10 раз больше и эта будет самая огромная сеть наблюдателей в истории независимого Кыргызстана! Только представьте насколько страшно кому-либо будет совершать махинации, когда наши наблюдатели будут следить за ходом голосования практически на каждом участке в стране.
ЦИК обещает реагировать на все нарушения, которые будут выдаваться в СМИ. Если наши наблюдатели зафиксируют нарушения со всеми доказательствами, наши юристы будут требовать их тщательной проверки в день выборов и после.
Если кто-то попытается оказать на вас давление, мы организуем для вас любую требующуюся помощь: от услуг юриста до экстренной эвакуации.
Кто может подать заявку?
Абсолютно все граждане страны старше 18 лет. Нам не важен ваш язык общения, ваше место работы и ваше место жительства. Самое главное, чтобы у вас было желание помочь стране провести честные и справедливые выборы.
Вы должны быть готовы к интенсивному обучению в декабре 2020 года.
Вы с нами?
Если да, то здорово! Тогда заполните заявку ниже.