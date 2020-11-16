Юристы правовой клиники «Адилет» обратились к депутатам Жогорку Кенеша с требованием вернуться в правовое поле и вспомнить о Конституции. Срок полномочий шестого созыва истек еще 28 октября, но парламентарии принимают десятки законопроектов, не сообщая о них кыргызстанцам.

Что делает парламент?

По Конституции и законодательству Кыргызстана, все граждане имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов и решений республиканского и местного значения.

Это право зафиксировано и в ряде международных документов, которые страна подписала за годы независимости. Депутаты сейчас нарушают это право, не предоставляя общественности информацию о принимаемых законопроектах.

«Проекты законов не размещаются публично для общественного обсуждения, то есть граждане Кыргызстана фактически лишены возможности ознакомиться с предлагаемыми нормативными документами и выразить свою позицию до их принятия», — отмечается в обращении.

Один из примеров озвучивал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. По его словам, 28 октября 2020 года парламент «пачками принимал законопроекты», в том числе и поправки в Уголовный кодекс. Согласно им, по некоторым видам преступлений ответственность смягчат, если обвиняемый в них возместит материальный ущерб.

«При этом, текст данного документа не был опубликован для общественного обсуждения, неизвестно, кто именно его инициировали с какой целью, не нарушает ли он положений Конституции и других законов», — констатируют юристы.

Что именно нарушает парламент

С точки зрения юристов, Жогорку Кенеш шестого созыва нарушает и Конституцию, и законы, регламентирующие создание нормативно-правовых актов и законотворчество. И вот что не так с решениями и законами парламента, которые приняты после 28 октября 2020 года:

Законопроекты, которые касаются граждан и юридических лиц, должны пройти общественное обсуждение и быть в свободном доступе на сайте госоргана, который их создает. Если сайта нет, их публикуют в СМИ. В последние несколько недель такой информации о всех законопроектах нет ни на сайте парламента, ни в СМИ;

Общественное обсуждение законопроекта означает свободный доступ к тексту проекта закона и возможность для граждан отправить свои предложения и поправки. После этого все предложения народа обобщаются и любо включаются в закон, либо отклоняются с указанием причин. Вся эта информация также должна быть доступна в справке-обосновании к законопроекту, но этого не происходит;

Общественное обсуждение идет не менее месяца, кроме тех законопроектов, что принимаются для защиты прав людей в условиях обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, беспорядки и др.) Тогда общественное обсуждение выпадает и закон могут принять сразу в трех чтениях. Сейчас в Кыргызстане общественный порядок и безопасность восстановлены, и никаких обстоятельств непреодолимой силы нет.

Общественность не извещают о том, что же рассматривает парламент и когда. Поэтому граждане и юридические лица сейчас не могут реализовать и свое право присутствовать на заседаниях парламента и парламентских слушаниях. Хотя, по закону, все имеют право участвовать в разработке законов, которые затрагивают все общество. Это законы, касающиеся конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, прав политических партий, НКО и СМИ, бюджета, налогов и сборов, госрегулирования предпринимательской деятельности, экологической безопасности и правонарушений.

Чем это опасно для Кыргызстана?

В ПК «Адилет» напоминают, что законотворчество без участия народа и общества и учета мнения граждан недопустимо в демократическом и правовом государстве. Все это заставляет сомневаться в юридической силе этих законов, бьет по имиджу Кыргызстана на международной арене, и заталкивает страну в политический кризис все глубже и глубже. Поэтому юристы просят депутатов вернуться в правовое поле.

«Вместе с тем, хотелось бы также напомнить депутатам Жогорку Кенеша о том, что в соответствии с Конституцией их полномочия истекли 28 октября 2020 года. Законы и другие решения, принимаемые парламентом после этой даты, не имеют юридической силы и закладывают основу для их оспаривания в будущем», — отмечают юристы.

Политический кризис в Кыргызстане

Политический кризис в Кыргызстане начался после итогов голосования на парламентских выборах 4 октября – тогда после объявления предварительных результатов граждане вышли на митинг из-за нарушений со стороны партий.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В ночь на 6 октября начались беспорядки, протестующие захватили Белый дом и освободили некоторых политиков, среди них был и осужденный за захват заложника на 10 лет экс-депутат Садыр Жапаров.

После освобождения сторонники Жапарова начали требовать для своего лидера кресла премьера или президента. И добились своего: сначала Жапарова легитимизировали как премьера. Для этого его кандидатуру дважды выдвигал ряд депутатов, но с нарушениями Конституции. В третий раз процедуру выполнили по закону, но некоторые нардепы говорили об угрозах и запугивании.

Позже сторонники Садыра Жапарова добились и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Они путем угроз настояли и на том, чтобы спикер Канатбек Исаев, который должен был исполнять полномочия президента до выборов нового президента, отдал их Жапарову.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, а также готовится Конституционная реформа. Жапаров считает, что Кыргызстан должен стать президентской страной.

Жапаров оправдывает перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считают, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.