Депутат Дастан Бекешев на своей странице в фейсбуке рассказал о новых поправках в налоговый кодекс, которые вступили в силу 4 ноября.

По словам Бекешев, новые поправки увеличивают налог на доходы горнорудных компаний, добывающих и реализующих золотосодержащую руду и золотосодержащий концентрат.

Налог вырос с 8 до 27% в зависимости от стоимости веса золота, так называемой тройской унции.

«Простыми словами, у нас золота много и мы решили увеличить налоги с этого года, а с 2023 года налог увеличится еще в разы», — пояснил депутат.

Кроме этого, Бекешев рассказал, что парламент 12 ноября принял изменения в закон «О недрах».

Сами поправки внес в парламент депутат Кожобек Рыспаев, и, по его словам, они направлены на снижение рисков спекуляций, связанных с перепродажей лицензий и получение прав пользования недрами недобросовестными компаниями.

«Закон обязывает недропользователей передавать долю государству, нанимать 90% работников из числа местного населения, уплачивать “исторические затраты” и закупать 80% товаров местного производства», — рассказал Бекешев.

Пункт «исторические затраты» обязывает компании платить затраты, понесенные государством на разведку месторождений и геологическое изучение.

«Правительство обещает, что этот закон пополнит бюджет на 500 миллионов сомов. Короче, будем доить корову, приносящую золото. Главное, чтобы компании не разбежались», — добавил Бекешев.