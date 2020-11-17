Пресс-служба Нацстатком сообщила, что в Кыргызстане число умерших от пневмонии с января по сентябрь 2020 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года.

По данным Нацстаткома, в период с января по сентябрь 2019 года зафиксировали 24 тысячи случаев заболевания пневмонией, а в 2020 году за такой же период — 26 тысяч. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Бишкеке и Иссык-Кульской области.

Также Нацстатком привел данные о том, что в 2019 году за первые девять месяцев от пневмонии скончались 444 человека, что составило около 33% от общего количества смертей от болезней легких. А в 2020 году умерли 1 112 человек, или 54%.

Кроме того, в 2019 году на 100 тысяч населения приходилось 9 умерших от пневмонии, а в 2020 году уже 23. Это в 2,5 раза больше.

Весной 2020 года в Кыргызстане началась пандемия коронавируса. По данным минздрава, с тех пор в стране от последствий этого вируса, в том числе от пневмонии скончались 1 207 человек.

Однако при пересмотре статистики минздрав исключил более 400 случаев смертей только потому, что у пациентов кроме коронавируса были сопутствующие болезни, в основном болезни сердца. По правилам ВОЗ, эти случаи должны были остаться в статистике, потому что если бы коронавирус не ослабил организм, эти люди могли бы не умереть от своих болезней.

На 17 ноября в Кыргызстане умерли четыре пациента с коронавирусом. Вирус подтвердили у еще 486 человек. За весь период пандемии в стране выявили 67 469 случаев заражения COVID-19.