Пресс-служба Жогорку Кенеша ответила на обращение юристов правовой клиники «Адилет». Они заявили, что в последние несколько недель парламент лишает кыргызстанцев права участвовать в обсуждении и принятии законов, и нарушает регламент законотворчества.

Что говорят в парламенте

В пресс-службе Жогорку Кенеша обвинения отрицают. По версии пресс-службы, все законопроекты, которые за это время приняли в первом и втором чтениях, разместили на сайте для общественного обсуждения месяц назад. А те, что приняли в третьем чтении — три-четыре месяца назад.

«В целях эффективного информирования граждан о деятельности депутатов в оперативном порядке обновляется новостная лента на сайте kenesh.kg. Взаимодействие со СМИ, аккредитация журналистов на заседания, подготовка и распространение аудиовизуальной продукции осуществляются в прежнем режиме», — уточняют в парламенте.

В пресс-службе напоминают, что в результате событий 5-6 октября пострадал сервер сайта Жогорку Кенеша, и сайт не обновляли несколько дней.

«Но сегодня сайт исправно работает, восстановление его отдельных компонентов продолжается», — заключают в пресс-службе.

Что можно найти на сайте парламента

Проверить информацию пресс-службы о законопроектах в третьем чтении невозможно. После беспорядков 5-6 октября и погрома Белого дома пострадали сервера парламента. Тот, на котором были данные сайта парламента, частично восстановили, а тот, на котором была база данных законопроектов, был практически полностью уничтожен. Вот что выводится на экран при попытке зайти в этот раздел.

Согласно частично восстановленной части сайта парламента, данные о движении законопроектов не обновлялись с 29 сентября 2020 года.

А последний законопроект на общественном обсуждении, который был вынесен несколько месяцев назад, касается авторского права и смежных прав. Он датируется 16 июля 2020 года.

Следующий за ним законопроект, который числится на общественном обсуждении с 22 октября — проект конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Проще говоря — это тот самый законопроект, который перенес выборы в парламент на неопределенный срок до того, пока не выберут нового президента и не проведут референдум по конституционной реформе.

Поправки в Конституцию — инициатива Садыра Жапарова, который считает, что Кыргызстан должен стать президентской страной, а ее высшим органом власти курултай. Но текст самих поправок еще не обнародован.

На сайте на общественное обсуждение законопроект вынесли в 13:52. Через несколько часов на внеочередном заседании парламента его приняли сразу в трех чтениях.

Фактически никакого «общественного обсуждения» не было, как и никаких обстоятельств непреодолимой силы для такой спешки: политическая ситуация на тот момент уже стабилизировалась, режим ЧП был снят.

Бывший и.о. президента и премьер Садыр Жапаров, который подписал законопроект, оправдал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же посчитали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Кроме этого законопроекта, на общественном обсуждении сейчас на сайте парламента значатся еще четыре документа. Примечательно, что информации о документе с поправками в Уголовный кодекс, по которым планируется пополнить республиканский бюджет за 60 дней, там нет.

Об этом документе и о других законопроектах, которые не выносились на общественное обсуждение, но прошли голосование 28 октября, ранее сообщил депутат Дастан Бекешев.

Но информации о них на сайте парламента в ленте новостей и в других категориях мы не нашли.



