Шер-Нияз считает, что политики такого калибра, как Бабанов должны показывать народу прямой путь и не отклоняться от своего курса.

«Политик должен бороться за свою идею всю жизнь, держаться за нее, как за опору, и быть похороненным вместе с ней. Иначе у множества верящих в него людей пропадет надежда. Если народ будет постоянно разочаровываться, то это приведет к общественной депрессии, а затем и к депрессии всего государства», — сказал кандидат в президенты.

По его мнению, для того, чтобы вытащить государство из такого состояния, нужен «лидер с энергией десятикратной мощи». Поэтому в обществе должна родиться какая-то сила, кто-то должен выйти вперед, как «это сделал он сам».

Об историческом парламентаризме кыргызов

Политик заявил, что парламентаризм был в истории кыргызов еще с давних времен. Он привел в пример недалекий период — времена Алымбека датки, Ажыбека датки, Байтика баатыра, Байгазы баатыра, Жантая баатыра, Шабдана баатыра и Ормон хана.

Курултай. Иллюстрация Теодора Герцена к эпосу «Манас»

«Когда у кыргызов был единый хан? Никогда. Кыргызы всегда свои геополитические, бытовые и экономические вопросы решали в виде курултая — садились вместе и советовались», — рассказал режиссер фильма «Курманжан Датка».

По его мнению, несмотря на развитие демократии и общества, будущие поколения кыргызстанцев и через тысячу лет не забудут свой род, племя. Но это не означает, что будет трайбализм. Шер-Нияз считает, что партийная система как раз останавливает деление на племена и рода, землячество.

Об эйфории народа

Политик считает, что кыргызстанцы соглашаются на президентскую форму правления из-за эйфории от прошедших протестов и жизненной истории Садыра Жапарова.

«Сейчас народ находится под впечатлением от того, как Садыр Жапаров вышел из тюрьмы после стольких трудностей и невзгод , а также от его харизмы во время выступлений и решительных действий. Но это эйфория, она пройдет через шесть месяцев. Потом мы снова окажемся в своем паршивом виде», — сказал экс-депутат.

Садыр Жапаров перед своими сторонниками у Дома правительства 6 октября

Он прогнозирует, что не позднее года недовольство властью среди народа снова усилится, и кыргызстанцы вновь выйдут на площадь. Но только уже с целью прогнать нынешнюю власть и принести нового президента.

«Народ не остановишь. Народ, как сель с изменчивым направлением. Даже пули не смогли остановить его. Поэтому я думаю, если Садыр Жапаров осознает ответственность, он должен взять направление на парламентаризм. Так как собрать в руках одного человека огромную власть — не присущее кыргызскому менталитету явление», — сказал политик.