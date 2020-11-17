Кандидат в президенты, экс-депутат и режиссер Садык Шер-Нияз ответил на вопросы кыргызстанцев в прямой трансляции на фейсбуке. В частности он затронул предстоящие досрочные президентские выборы, историю кыргызского парламентаризма и предстоящие трудности кыргызстанцев. «Клооп» приводит краткий пересказ его интервью.
О Бабанове
Шер-Нияз считает, что у Омурбека Бабанова была возможность побороться за президентский пост самому, так как у него был кредит доверия после участия в выборах президента в 2017 году.
По мнению политика, этому способствовало то, что Сооронбай Жээнбеков победил на них «при помощи админресурса, подкупа избирателей и агитации Алмазбека Атамбаева», с которым у них тогда еще были хорошие отношения.
Кроме этого, по словам режиссера, Бабанову доверяли из-за того, что он в своих выступлениях хорошо высказывался о парламентаризме.
«И когда человек с идеей пожал руку и сфотографировался с ним [с Садыром Жапаровым], в шоке был не только я, но и многие кыргызстанцы. Об этом говорят комментарии под этими фотографиями. Люди могут подумать: ”Оказывается можно так присоединиться к силе и стать партнером”», — предположил экс-депутат.
Шер-Нияз считает, что политики такого калибра, как Бабанов должны показывать народу прямой путь и не отклоняться от своего курса.
«Политик должен бороться за свою идею всю жизнь, держаться за нее, как за опору, и быть похороненным вместе с ней. Иначе у множества верящих в него людей пропадет надежда. Если народ будет постоянно разочаровываться, то это приведет к общественной депрессии, а затем и к депрессии всего государства», — сказал кандидат в президенты.
По его мнению, для того, чтобы вытащить государство из такого состояния, нужен «лидер с энергией десятикратной мощи». Поэтому в обществе должна родиться какая-то сила, кто-то должен выйти вперед, как «это сделал он сам».
Об историческом парламентаризме кыргызов
Политик заявил, что парламентаризм был в истории кыргызов еще с давних времен. Он привел в пример недалекий период — времена Алымбека датки, Ажыбека датки, Байтика баатыра, Байгазы баатыра, Жантая баатыра, Шабдана баатыра и Ормон хана.
«Когда у кыргызов был единый хан? Никогда. Кыргызы всегда свои геополитические, бытовые и экономические вопросы решали в виде курултая — садились вместе и советовались», — рассказал режиссер фильма «Курманжан Датка».
По его мнению, несмотря на развитие демократии и общества, будущие поколения кыргызстанцев и через тысячу лет не забудут свой род, племя. Но это не означает, что будет трайбализм. Шер-Нияз считает, что партийная система как раз останавливает деление на племена и рода, землячество.
Об эйфории народа
Политик считает, что кыргызстанцы соглашаются на президентскую форму правления из-за эйфории от прошедших протестов и жизненной истории Садыра Жапарова.
«Сейчас народ находится под впечатлением от того, как Садыр Жапаров вышел из тюрьмы после стольких трудностей и невзгод , а также от его харизмы во время выступлений и решительных действий. Но это эйфория, она пройдет через шесть месяцев. Потом мы снова окажемся в своем паршивом виде», — сказал экс-депутат.
Он прогнозирует, что не позднее года недовольство властью среди народа снова усилится, и кыргызстанцы вновь выйдут на площадь. Но только уже с целью прогнать нынешнюю власть и принести нового президента.
«Народ не остановишь. Народ, как сель с изменчивым направлением. Даже пули не смогли остановить его. Поэтому я думаю, если Садыр Жапаров осознает ответственность, он должен взять направление на парламентаризм. Так как собрать в руках одного человека огромную власть — не присущее кыргызскому менталитету явление», — сказал политик.
Он предостерег Жапарова от назначения своих друзей на руководящие посты профильных госучреждений, так как Кыргызстан — это государство, а не «шерине».
Например, ГКНБ, по мнению экс-депутата, могли возглавить «отличные специалисты», которые пришли в ведомство еще молодыми лейтенантами.
По данным политика, Садыр Жапаров назначил своего свояка губернатором, а посаженного сына еще на какую-то должность.
Шер-Нияз считает, что когда спадет «туман эйфории», останутся лишь факты: внешние долги Кыргызстана, предстоящие трудности в экономике и проблемы, тянущиеся от одной революции к другой.
Об Атамбаеве
Среди хороших качеств бывшего президента Алмазбека Атамбаева Шер-Нияз назвал решимость, верность друзьям и патриотичность. Среди плохих — бахвальство, заносчивость и то, как он не контролировал свои слова без оглядки на последствия.
«Возьмем последний пример. Когда он вышел из тюрьмы, он организовал митинг. На нем он прикопался к Сооронбаю Жээнбекову, к тому же парламенту, пересчитал всех своих врагов, полил их плохими словами. Не успев выйти из тюрьмы, настроил всех против себя и открыл себе дорогу назад в тюрьму», — охарактеризовал Атамбаева политик.