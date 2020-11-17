Казахстан направит гуманитарную помощь Кыргызстану для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил сайт премьер-министра Казахстана. Кыргызстану передадут 400 комплектов мобильных аппаратов ИВЛ и 2 млн медицинских масок, произведенных на казахстанских предприятиях.

«Решение [направить гумпомощь] было принято в связи с официальным обращением кыргызской стороны в целях обеспечения населения изделиями медицинского назначения», — сообщается на сайте главы правительства Казахстана.

Кыргызстан обратился за помощью к соседям во время рабочего визита главы МИД Руслана Казакбаева в Казахстан. Казакбаев просил помочь с медикаментами и средствами защиты для борьбы с коронавирусом.

Кыргызский МИД также обращался за помощью к Узбекистану, России и Евросоюзу.

От узбекской стороны в страну уже поступил груз с медпрепаратами и СИЗ. Россия сообщила, что поэтапно возобновит финансовую поддержку Кыргызстана. А США выделит Кыргызстану деньги на проведение парламентских и президентских выборов.

Китай дал Кыргызстану отсрочку по выплатам внешнего долга, который составляет более $2 млрд с учетом процентов.

На фоне пандемии коронавируса и политических потрясений в Кыргызстане начался экономический кризис. Дефицит бюджета достиг рекордных 35,6 млрд сомов, а внешние кредиторы и доноры приостанавливают финансовые вливания в республику.