Республиканский штаб сообщил, что на 17 ноября в Кыргызстане скончались 4 пациента с коронавирусом. По одному случаю смерти зарегистрировали в Таласской и Чуйской областях. Два случая — в Бишкеке..

Всего за время пандемии в стране скончались 1 207 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

За сутки в стране выявили 486 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 143;

Чуйская область — 137;

Джалал-Абадская область — 49;

Иссык-Кульская область — 42;

Баткенская область — 36;

Ошская область — 32;

Ош — 22;

Таласская область — 18;

Нарынская область — 7.

Всего за время пандемии в стране выявили 67 469 случаев заражения COVID-19.

Из больниц и стационаров за сутки выписали 555 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 58 315 пациентов.

На 17 ноября в больницах лечатся 3 138 пациентов с COVID-19. Еще 4 100 человек находятся на амбулаторном лечении.

Среди медработников выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом, из них два медработника работали в красной зоне. Четыре случая зафиксировали в Джалал-Абадской области. В Бишкеке, в Баткенской и Таласской областях выявили по три случая заражения среди медработников, и по одному случаю — в Чуйской и Ошской областях. За сутки с выздоровлением выписали 6 медработников.

Всего за все время пандемии в республике выявили 3 750 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 505 медработников.