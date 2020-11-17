Экс-зампред таможенной службы Райымбек Матраимов перевёл на спецсчёт государства уже 493 млн сомов. Об этом в интервью Vesti.kg сообщила заместитель директора Центрального казначейства минфина Джамиля Кадырова.

По словам Кадыровой, ведомство ежедневно отслеживает денежные поступления от бывшего таможенника.

«В какие сроки будут осуществляться дальнейшие переводы, минфин не может комментировать. Это компетенция правоохранительных органов», — сказала Кадырова.

Чиновница отметила, что в общем на спецсчёт государства поступило уже 494,8 миллионов сомов.

Спецсчёт был открыт ведомством в октябре по поручению кандидата в президенты Садыра Жапарова — на тот момент он занимал пост главы правительства.

Жапаров объявил экономическую амнистию и заявил, что дает 30 дней коррупционерам, бывшим и нынешним чиновникам, руководителям ведомств, таможенникам, финансистам, а также предпринимателям, уклоняющимся от уплаты налогов, чтобы они добровольно вернули незаконно нажитые средства в государственную казну.

Матраимов и 2 млрд сомов

Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

20 октября Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица наладили коррупционную схему в системе Гостаможни с 2016 года.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и обещал до конца 2020 года выплатить в казну государства 2 млрд. сомов.

На пресс-конференции 12 ноября Садыр Жапаров, который на тот момент исполнял обязанности главы государства, объяснил, что принял политическое решение, когда отпустили Матраимова.

По его словам, он ориентировался на мировую практику и решил, что Матраимов может принести пользу для государства, если вернёт часть денег.

«Дело Матраимова до суда не дошло. Я принял политическое решение, чтобы он вернул в бюджет деньги. За 30 лет мы многих сажали, но кто из них в итоге вернул деньги? Например, сколько сторонников Атамбаева посадили, но разве кто-то вернул деньги? От ареста пользы для страны нет, гораздо полезнее вернуть деньги. Это мировая практика», — заявил Жапаров.

Он отметил, что сотрудники ГКНБ уже хотели арестовать бывшего таможенника, однако он сумел договориться со своим соратником и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

«Я сказал Ташиеву, что нет пользы от заключения Матраимова. У нас 6-7 часов шло совещание. Сам [Матраимов] тоже открыто сказал, что если его заключить под стражу, то ничего не будет. Он сказал «лучше я верну взятое у государства или незаконно нажитое имущество, все деньги верну Кыргызстану». После такой его просьбы мы приняли политическое решение», — сказал Жапаров.