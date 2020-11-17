Двое сотрудников службы внутренней безопасности анонимно дали интервью «Азаттыку», в котором рассказали о массовых беспорядках, которые начались в Бишкеке 5 октября. 22-летние сотрудники МВД вышли на защиту города, и в первую же ночь пострадали от нападений со стороны протестующих.

«Мы остались среди народа»

По словам одного из правоохранителей, они уже находились на площади, когда вечером 5 октября начались беспорядки в городе. Тогда распространилась информация о военной технике на площади и сотрудники МВД ожидали приказа, чтобы начать разгон протестующих.

«У нас были только дубинки, каски и щиты. Вечером часов в восемь начались беспорядки и нам поступил приказ “разогнать людей”. Начали разгонять народ по улице Киевской и дошли до улицы Исанова, далее спустились до проспекта Чуй. Там мы стояли и не пропускали людей к зданию Жогорку Кенеша», – рассказал он.

По его словам, после трех часов ночи число демонстрантов увеличилось, и правоохранителям пришлось отступить на улицу Тоголок Молдо. Несмотря на отступление, протестующие окружили 70-80 сотрудников спецслужбы и напали на них перед кинотеатром «Россия».

«Мы остались одни. Сотрудники других структур, оказывается, уже давно покинули ряды. А нам не поступил приказ об отступлении и мы остались среди народа. Мы получили множественные ранения головы, остались под ногами толпы», – рассказал мужчина.

Он отметил, что все его коллеги уже получили лечение, и «сейчас все хорошо».

Сотрудник службы внутренней безопасности также рассказал, что министр внутренних дел не сообщил им по рации о том, что митингующие заняли Белый дом.

«К сожалению, или министр уже ушел до этого, или что-то там произошло, неизвестно. К нам приказ не поступал. Поэтому мы остались и не видели приближающихся людей со стороны “Белого дома”, с улицы Тоголок Молдо и других сторон», – сказал он.

Мужчина отметил, что его структура не использовала оружие с резиновыми пулями, но им пользовались другие структуры. Многие силовики не были подготовлены к таким событиям, поэтому надышались газом и пострадали.

По словам правоохранителя, митингующие бросали в сотрудников силовых структур камни, нападали на них с железными дубинками и палками.

«Среди них были и хорошие парни. Прибегали и со словами: “не трогайте, они всего лишь выполняют приказ”, выводили из толпы. Помню, когда меня избивали, один парень прикрыл меня своим телом», – рассказал он.

По его словам, в один момент его пнули и он потерял сознание, после чего очнулся, когда четверо парней вели его в один из дворов, затем двое из них остались, чтобы преградить путь преследующим людям.

«Остальные два парня сняли с меня форму, переодели в другую одежду и отвезли в городскую клиническую больницу. Они ждали, пока люди пройдут в сторону Жогорку Кенеша, после повезли на своей машине», – пояснил силовик.

Другой сотрудник службы внутренней безопасности, также подвергшийся нападению возле кинотеатра «Россия», рассказал, что после разгона протестующие выстроили в один ряд мусорные баки, подожгли их, кидали камни и защищались металлическими листами.

«У нас были всего лишь дубинки и щиты. Мы ими прикрывались, когда люди забрасывали камнями мы защищались и создавали условия милиционерам для стрельбы резиновыми пулями. Мы не думали, что люди подойдут к нам сзади», – пояснил он.

По его словам, к трем часам ночи силовики «уже не могли противостоять людям», которые окружили их со стороны «Белого дома», с улиц Тоголок Молдо, Киевской.

«Нас накрыла толпа и там мы получили ранения. Я, оказывается, потерял сознание. В себя пришел уже в больнице. [… ] 80-90% сотрудников, из оставшихся в окружении толпы, получили ранения в голову. Такое ощущение, что били и пинали только по голове. Есть и получившие переломы рук, ног», – рассказал мужчина.

«Нельзя противопоставлять милицию народу»

Бывший депутат парламента Туратбек Мадылбеков, много лет проработавший в правоохранительных органах, также дал интервью «Азаттыку» по поводу подобных событий.

По словам экс-депутата, милиционеры в Кыргызстане получают ранения во время беспорядков с 1990 года.

«Среди них есть погибшие, некоторые стали инвалидами. Это сотрудники, которые выполняют свои обязанности по уставу, на основании закона. Политики поднимают народ, в результате растет и число сотрудников милиции, получивших ранения. Они ведь тоже наши дети», – сказал он.

По мнению Малдыбекова, милиционеры остаются в таком положении и получают побои из-за слабости и недальновидности президента, премьер-министра и министра внутренних дел.

Бывший депутат отметил, что сейчас на высокие должности приходят «непрофессиональные кадры, которые не выполняют свои обязанности и бросают своих подчиненных на произвол судьбы».

«Такие события были в 2005 и 2010 году. В 2020-м снова повторились. Многие сотрудники правоохранительных органов получают ранения в результате того, что мы противопоставляем милицию народу», – сказал он.

В ходе беспорядков, произошедших в Бишкеке 5-6 октября, пострадали 626 сотрудников органов внутренних дел. Травмы им нанесли протестующие – большинство правоохранителей получили ранения в голову от камней.

Октябрьские протесты

5 октября на центральных улицах Бишкеке начались массовые протесты несогласных с результатами голосования прошедших парламентских выборов.

Митингующие заявляли о нарушении избирательного законодательства, подкуп голосов и использование админресурса со стороны некоторых партий.

Протесты переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками, приведшие к смене власти в стране.

Протесты разгоняли светошумовыми гранатами, водометами и резиновыми пулями. По официальной информации, более тысячи людей получили медицинскую помощь, 439 из них оказана первая медицинская помощь.

Десятки добровольцев стали окружать здание парламента и другие гособъекты, чтобы митингующие не смогли пробраться внутрь и разрушить их.

Однако митингующим со второй попытки всё же удалось захватить здание Белого дома. Они зашли внутрь здания, сломали мебель и устроили пожар.

На улицах Бишкека митингующие сожгли несколько милицейских машин. Сотни человек были ранены, погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Кроме него, есть и те, кто лишился глаз в результате полученных ранений резиновыми пулями.

На фоне протестов из колонии были освобождены некоторые политики, в том числе экс-депутат парламента Садыр Жапаров, а сейчас зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента и примет участие в выборах президента 10 января 2021 года.